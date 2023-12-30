Екстренер «Динамо» став довіреною особою Путіна на виборах у 2024 році

Валерій Газзаєв відкрито підтримує Путіна

Колишній тренер «Динамо Київ» Валерій Газзаєв разом із низкою відомих російських спортсменів відкрито підтримав кандидатуру Володимира Путіна на майбутніх президентських виборах. Про це свідчить список довірених осіб диктатора, оприлюднений на сайті місцевої ЦВК.

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Так, серед довірених осіб на виборах лідера країни-агресорки опинився, зокрема, колишній тренер «Динамо» Валерій Газзаєв, який керував командою з травня 2009-го по жовтень 2010 року. Також у списку значиться уродженець Сімферополя, шахіст Сергій Карякін, який перемагав на шаховій Олімпіаді-2004 року у складі збірної України. Там же – уродженка Дніпра, олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка.

Крім того, у списку довірених осіб Путіна є й такі спортсмени та спортивні функціонери:

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Анна Богалій, дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону.

Ірина Вінер, голова Всеросійської федерації художньої гімнастики.

Максим Вилегжанін, триразовий призер ОІ з лижних перегонів.

Олена Вяльбе, голова Федерації лижних гонок Росії, триразова олімпійська чемпіонка.

Ольга Зайцева, дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону.

Данис Заріпов, триразовий чемпіон світу з хокею.

Микита Нагорний, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики.

Гліб Писаревський, призер Олімпійських ігор з важкої атлетики.

Євген Плющенко, дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання.

Олександр Повєткін, олімпійський чемпіон із боксу, колишній боксер-професіонал.

Михайло Рахлін, заслужений тренер Росії з дзюдо.

Світлана Ромашина, семиразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання.

Євген Рилов, дворазовий олімпійський чемпіон із плавання.

Сергій Тетюхін, олімпійський чемпіон із волейболу.

Олександр Шлеменко, боєць ММА.

Зазначимо, що Газзаєв очолював київський клуб з травня 2009 по жовтень 2010. За цей період «біло-сині» провели 59 матчів, здобули 39 перемог і зазнали 10 поразок. «Динамо» під керівництвом росіянина виграло Суперкубок України-2009 та стало віцечемпіоном країни сезону 2009/2010.

Нагадаємо, що президентські вибори у РФ заплановані на 17 березня 2024 року.

До слова, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) таки ухвалила рішення допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі в літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Щоправда, з суттєвими обмеженнями: вони не зможуть брати участь в командних видах спорту, а ті індивідуальні спортсмени, що проб’ються на Олімпіаду, не зможуть виходити під прапорами своїх країн, на їхню честь не гратимуть державні гімни. Окрім того, до змагань не будуть допущені спортсмени з російськими та білоруськими паспортами, які підтримують війну в Україні та/чи перебувають за контрактом з військовими чи службами національної безпеки. Допоміжного персоналу останній пункт не стосується. Жоден російський чи білоруський чиновник не буде запрошений чи акредитований на Олімпійських іграх. Власне, схожі правила після початку війни діють щодо представників цих країн в багатьох видах, але організатори змагань їх не завжди дотримуються. Ну, і вже традиційно російські спортсмени лишаються під особливим прицілом антидопінгових органів.