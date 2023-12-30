Щодо Білгорода. Усі претензії – до Путіна

Це війна. Британці, у відповідь на варварські бомбардування своєї країни, відповідали тією ж монетою

Щодо Білгороду. Наші дуже правильно наносили удари відплати. Наприклад, за варварські обстріли Харкова вчора з С300 – саме з Білгороду. Виключно по військовим цілям. Яких там вистачає.

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На відміну від пологового і ТРЦ у Дніпрі чи житлових будинків в Києві, Запоріжжі, Львові, Одесі, Харкові, Смілі.

Але в результаті дій криворукого рашистського ППО та падіння уламків збитих ракет є поранені і жертви серед цивільних. Набагато менші за наші вчора. Кількість яких продовжує зростати...

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Є навіть версія, що це самі рашисти обстріляли своє місто. Щоб збити медійно-кошмарне тло від майже 4 десятків загиблих цивільних і сотень поранених у нас, від їх варварських обстрілів 29 грудня.

Насправді, та навіть якщо це були б прямі прильоти.

Це війна. Британці, у відповідь на варварські бомбардування своєї країни, відповідали тією ж монетою.

Це єдина мова, яку розуміють агресори.

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Тому – все по ділу.

Око за око, зуб за зуб.

А, і всі ті, хто зараз почне нити – ой, тепер рашисти точно вдарять у відповідь.

Ви думаєте, вони не вдарили б без цього?

Не смішіть мої капці.

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А рашисти можуть всі претензії пуйлу пред'являти. Це він напав на Україну. Це він не прикриває їх своїм ППО.

І це буде тривати допоки, доти вони не заберуться з нашої землі.