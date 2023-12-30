Путін, пам'ятай про 30 грудня 2006 року

30 грудня 2006 року за вироком Вищого кримінального суду Іраку звинуваченого у воєнних злочинах та злочинах проти людяності Саддама Хусейна повісили

Саддам Хусейн, як відомо, також захоплювався Сталіним

Саддам Хусейн також правив своєю країною – Іраком 24 роки.

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Саддам Хусейн також розправлявся з усіма, хто його не влаштовував – політичними опонентами, інтелектуалами, курдами, мусульманами-шиїтами...

За підрахунками міжнародної правозахисної організації «Human Rights Watch», за 24 роки його правління кількість убитих і зниклих безвісти іракців склала від 250 до 290 тисяч.

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Саддам Хусейн також розв'язував війни: в 1980 році проти Ірану, а в 1990 вдерся в Кувейт, що спонукало світову спільноту розпочати міжнародну операцію з визволення Кувейту, відому як війна у Перській затоці.

Саддам Хусейн за роки свого правління довів свою багату на природні ресурси країну до економічної руїни.

Саддам Хусейн, як відомо, також захоплювався Сталіним.

Коли 13 грудня 2003 року Саддама Хусейна – брудного, смердючого – військовослужбовці міжнародної коаліції витягли за волосся з його сховку, він мав при собі сумку, в якій лежали 750 тисяч доларів, і два автомати Калашникова, але опору не чинив. Назвався і заявив, що готовий до переговорів. Але переговорів з ним не вели, а невдовзі передали новій іракській владі.

30 грудня 2006 року за вироком Вищого кримінального суду Іраку звинуваченого у воєнних злочинах та злочинах проти людяності Саддама Хусейна повісили.