Путін розповів, як довго готовий воювати з Україною

Російський диктатор запевнив очільника Китаю, що РФ переможе

Під час зустрічі в Москві ще в березні цього року президент Росії Володимир Путін сказав китайському колезі Сі Цзіньпіну, що Росія воюватиме з Україною щонайменше п’ять років. Про це пише Nikkei Asia з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що така заява була способом Путіна узагальнити ситуацію, яка на той час була несприятливою для Росії, і запевнити Сі, що Росія зрештою переможе.

«Це зауваження також було попередженням для Сі не змінювати свою проросійську позицію», – пише видання.

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Як повідомляє Nikkei, незалежно від того, чи повірив в слова Путіна Сі Цзіньпін, це могло вплинути на подальші відносини між Росією та Китаєм, що, зокрема, відобразилося у відрядженні китайської миротворчої місії в Європу та звільненні міністра закордонних справ КНР.

Крім того, за даними видання, Китай переглянув свою стратегію, оскільки затяжна війна в Україні суттєво вплине на плани та амбіції Сі Цзіньпіна під час його третього терміну на посаді очільника КНР, зокрема, на приєднання Тайваню.

З огляду на заяву очільника Кремля, повідомлення про нібито сигнали РФ про відкритість до припинення вогню та переговорів не слід сприймати «за чисту монету». Ймовірно, Путін просто хоче створити ілюзію напередодні президентських виборів, вважаючи, що це йому допоможе.

Зазначимо, 20 березня до Москви прилетів лідер Китаю Сі Цзіньпін. Ця поїздка стала першою поїздкою Сі до Росії після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомило з посилання на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито посилає «сигнали» Заходу про бажання заморозити війну в Україні та почати переговори.

Розвідка відреагувала на статтю The New York Times про готовність Путіна до перемир’я.

Як повідомлялося, ISW проаналізував «сигнали» Путіна про готовність зупинити війну.

До слова, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький вказав на дві ключові фобії Кремля – це зміна режиму в Москві та розпад країни на тлі контрольованої поліцейської держави.