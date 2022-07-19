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    Соціум

    Члени британського парламенту не підтримали вотум недовіри уряду Джонсона

    Палата громад Великої Британії не змогла оголосити вотум недовіри уряду Бориса Джонсона - Члени британського парламенту не підтримали вотум недовіри уряду Джонсона
    Палата громад Великої Британії не змогла оголосити вотум недовіри уряду Бориса Джонсона
    фото: Getty Images

    Проти проголосували 349 парламентаріїв

    Члени британського парламенту не підтримали вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який подав у відставку. Про це свідчать дані голосування.

    Проти проголосували 349 парламентаріїв, 238 висловилися за. Більшість місць в палаті (358 з 650) зараз належить консерваторам, лідером яких є Джонсон.

    Варто зазначити, що якби вотум недовіри було оголошено, у Великій Британії мали б бути оголошені загальні вибори, де, як очікувалось, Консервативна партія отримала б гірший результат у порівнянні з 2019 роком.

    Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

    Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

    До обрання нового лідера торі Джонсон продовжує виконувати обов’язки глави уряду.

    Станом на зараз участь у виборах лідера Консервативної партії беруть четверо претендентів: колишній міністр фінансів Ріші Сунак, молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт, міністерка закордонних справ Ліз Трасс і колишня міністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох.

    Раніше відбувся перший тур виборів лідера Консервативної партії Великої Британії. Найбільше голосів, а саме 88, набрав колишній голова Міністерства фінансів Британії Ріші Сунак.

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    Теги: Велика Британія уряд Борис Джонсон парламент
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    Члени британського парламенту не підтримали вотум недовіри уряду Джонсона