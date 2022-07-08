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    Новини

    «Дякую за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять» – Джонсон до Зеленського

    Очільник уряду Британії іде у відставку - «Дякую за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять» – Джонсон до Зеленського
    Очільник уряду Британії іде у відставку
    фото: @BorisJohnson

    Бориса Джонсона замінять уже до осені

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, в якій подякував йому за дружбу. Про це Джонсон написав у Twitter.

    «Я говорив із президентом Зеленським сьогодні (7 липня – ред.), щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства, – ми надаватимемо життєво важливу оборонну допомогу, поки це буде необхідно. Дякую за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять», – написав Джонсон.

    7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

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    Теги: росія окупанти війна партії Україна Twitter окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    «Дякую за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять» – Джонсон до Зеленського