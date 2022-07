«Дякую за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять» – Джонсон до Зеленського

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, в якій подякував йому за дружбу. Про це Джонсон написав у Twitter.

«Я говорив із президентом Зеленським сьогодні (7 липня – ред.), щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства, – ми надаватимемо життєво важливу оборонну допомогу, поки це буде необхідно. Дякую за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять», – написав Джонсон.

I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to reiterate the UK's unwavering support for Ukraine – we will supply vital defensive aid for as long as it's needed.



Thank you for your friendship Volodymyr, you’re a hero, everybody loves you. pic.twitter.com/hfCkH72Pln