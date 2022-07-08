«Дякую за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять» – Джонсон до Зеленського
Бориса Джонсона замінять уже до осені
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, в якій подякував йому за дружбу. Про це Джонсон написав у Twitter.
«Я говорив із президентом Зеленським сьогодні (7 липня – ред.), щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства, – ми надаватимемо життєво важливу оборонну допомогу, поки це буде необхідно. Дякую за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять», – написав Джонсон.
I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to reiterate the UK's unwavering support for Ukraine – we will supply vital defensive aid for as long as it's needed.— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2022
Thank you for your friendship Volodymyr, you’re a hero, everybody loves you. pic.twitter.com/hfCkH72Pln
7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.
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