Джонсон оголосив, що йде у відставку (відео)

Рішення Джонсон прийняв після низки відставок в уряді

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що йде з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера. Про це повідомляє Sky News.

Сьогодні Джонсон виступив зі зверненням до нації. «Причина, чому я так наполегливо боровся протягом останніх кількох днів, щоб продовжувати виконувати цей мандат особисто, полягала не лише в тому, що я хотів це зробити, а тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов’язок, мій обов’язок перед вами», – заявив Джонсон.

У своїй промові британський прем'єр також зазначив, що буде і надалі підтримувати Україну у її боротьбі з російськими загарбниками так довго, наскільки це буде потрібно.

Перед виступом у четвер Борис Джонсон призначив нових посадовців на місце колег, що пішли у відставку. Очікується, що вибори лідера Консервативної партії відбудуться цього літа, і новий глава уряду буде визначений до партійної конференції в жовтні.

Рішення про відставку Джонсон прийняв після відставок в уряді, що були викликані через скандал з Крісом Пінчером.

Минулого тижня заступник головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті Громад Кріс Пінчер влаштував п'яний дебош в елітному лондонському клубі для консерваторів «Карлтон» на Пікаділлі.

Його звинуватили в сексуальних домаганнях до двох чоловіків. Пізніше з'ясувалося, що це не вперше, коли Пінчера звинувачували в подібних речах. Так, у 2019 році проти Пінчера проводилося службове розслідування, однак, попри це, Джонсон призначив його на посаду в лютому цього року.

Після того як стало відомо про п'яний дебош та домагання Пінчер подав у відставку.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні подасть у відставку, але залишиться головою уряду до осені. 7 липня Джонсон зробить заяву про звільнення з посади лідера Консервативної партії, проте виконуватиме обов'язки прем'єра до осені.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що від Джонсона пішов ще один міністр. Нагадаємо, раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.



