Борис Джонсон політав на винищувачі (відео)

Джонсон вважає, що досвід польоту на винищувачі схожий з керівництвом Консервативною партією

Глава британського уряду зняв відео у кабіні літака, який брав участь у військових навчаннях

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон політав на винищувачі Typhoon. Про це повідомив телеканал Sky News.

Зазначається, що глава уряду зняв відео в кабіні літака минулого тижня під час навчань Військово-повітряних сил (ВПС) Британії щодо дозаправки у польоті.

На кадрах видно, що неподалік винищувача, в якому летить Джонсон, у повітрі заправляється ще один літак.

За даними телеканалу, Джонсон поділиться враженнями від маневрів у повітрі на сьогоднішньому авіашоу у Фарнборо. У своєму виступі він порівняє цей досвід із керівництвом Консервативної партії.

7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

Наразі на посаду прем'єра Великої Британії та лідера Консерваторів претендують п'ятеро осіб.

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