Вибори прем’єра Великої Британії: у перший тур пройшли шестеро кандидатів

Найбільше голосів набрав колишній голова Міністерства фінансів Британії Ріші Сунак

За посаду лідера Консервативної партії Великої Британії у другому турі виборів змагатимуться шестеро політиків. Про це повідомляє пресслужба партії.

Остаточні результати оголосять 5 вересня.

Найбільше голосів, а саме 88, набрав колишній голова Міністерства фінансів Британії Ріші Сунак. За ним 67 голосів отримала молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт. Третє місце на голосуванні посіла Ліз Трасс – у неї 50 голосів. Трохи відстає колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох. У другий тур пройшли також голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугенда та генеральна прокурорка Суела Браверман.

Вибули з боротьби Колишній голова британського МЗС Джеремі Гант та чинний голова Мінфіну Надхім Захаві. Вони набрали менше 30 необхідних голосів.

Подальші раунди голосування відбудуться впродовж кількох наступних днів, щоб скоротити кількість кандидатів до двох. Надалі члени Консервативної партії виберуть між двома фіналістами, а переможця оголосять 5 вересня.

Як раніше повідомлялося, незадовго до того, як список було оголошено, колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури, оскільки не отримали достатньої підтримки з боку депутатів.