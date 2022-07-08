Борис Джонсон вперше показав свою доньку: зворушливі фото

Дружина політика була поруч з прем'єром під час оголошення про відставку

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вперше показав на публіці свою семимісячну доньку Ромі. Родина Джонсона прибула до нього на Даунінг-стріт, аби підтримати після оголошеної відставки політика, повідомляє Evening Standart.

Разом із найближчими помічниками Джонсона його дружина Керрі була присутня в кабінеті з вдома дітьми – дворічним Вілфредом та маленькою Ромі під час його оголошення про відставку. З цієї нагоди жінка одягла ефектну червону сукню вартістю 325 фунтів стерлінгів від LK Bennett. Молодша донька знаходилася в ергономічному рюкзаку, який Керрі одягла поверх сукні.

Після виступу Керрі обняла чоловіка, а він узяв дочку на руки. Знімки сімейної ідилії британського прем'єра облетіли усі світові ЗМІ.

У своїй промові Джонсон дружину: «Я хочу подякувати Керрі, моїм дітям і всій моїй родині, які так довго терпіли так багато».

Нагадаємо, Джонсон оголосив, що йде у відставку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що від Джонсона пішов ще один міністр. 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.