Чоловік, який у Франції захопив заручників у банку, здався поліції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий відомий поліції за правопорушення та психіатричні проблеми

Зловмисник тримав заручників шість годин

Зловмисник, який захопив відділення банку у французькому місті Гавр, здався поліції. Він тримав заручників шість годин.

Про це повідомляє France Info.

Зазначається, що безпосередньо переговори із зловмисником тривали чотири години. На момент захоплення заручників всередині банку знаходилось сім людей. Чоловіка, що захопив заручників, заарештувала поліція. Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляється.

ЗМІ повідомляє, що зловмисник пред'являв вимоги, пов'язані з дітьми в Палестині. Також він просив скутер, щоб покинути місце події.

Чоловік відомий поліції за правопорушення та психіатричні проблеми. Йому 34 роки, проти нього раніше порушувалися кримінальні справи за викрадення, насильницьке ув'язнення та носіння зброї.

Нагадаємо, ввечері 6 серпня озброєний чоловік захопив відділення банку у Гаврі. Спочатку французькі ЗМІ з посиланням на правоохоронців писали про п’ять заручників.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником велися перемовини.

Згодом він здався силовикам.

Суд заарештував «луцького терориста» без права на заставу.

Читайте також: