У СБУ пояснили, чому на фото біля «київського терориста» були різні заручниці



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Співробітниця банку, до якої спочатку звернувся зловмисник – була зафіксована на перших фото з місця події, заявили в СБУ

Біля «київського терориста» зафіксували двох різних заручниць

У соцмережах та ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що біля «київського терориста» на фото бачили двох різних заручниць. Натомість в СБУ пояснила, чому так сталося.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Під час захоплення терористом банківської установи, її співробітники перебували на робочих місцях. Зокрема, співробітниця банку, до якої спочатку звернувся зловмисник – вона й була зафіксована на перших фото з місця події», - йдеться у повідомленні.

Згодом зловмисник погодився залишити у заручниках будь-кого з працівників банку. Тож у терміновому порядку була проведена евакуація працівників банку та відвідувачів, а керівник відділення №12 ПАТ «Універсал банк» виявила бажання залишитись і стала єдиною заручницею терориста.

Саме вона була зафіксована на фото, опублікованих пізніше, пояснили в СБУ.

Як відомо, «київський терорист» із десяти років перебував на обліку у психлікарні.

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Особою, яка погрожувала підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

Згодом було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був затриманий.

За фактом терористичного акту у Києві відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування доручено слідчим Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.