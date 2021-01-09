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    Королева Великобританії вакцинувалася від коронавірусу

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    Єлизавета&nbsp;II та її чоловік вакцинувалися - Королева Великобританії вакцинувалася від коронавірусу
    Єлизавета II та її чоловік вакцинувалися
    Фото: Flickr

    Видання зазначає, що королева вирішила оприлюднити інформацію, щоб запобігти спекуляціям

    Королева Великобританії Єлизавета II і герцог Единбурзький отримали щеплення від Covid-19. Про це пише Daily Mail з посиланням на свої джерела.

    Букінгемський палац, який рідко коментує питання здоров'я монарха, оголосив, що 94-річній главі держави та її чоловікові зробили ін'єкцію.

    Раніше повідомлялося, що монарх і її чоловік отримають вакцину без будь-яких привілеїв і у порядку вакцинації вікової групи старше 80 років.

    У Великобританії активно відбувається вакцинація населення – вже понад мільйон громадян королівства отримали щеплення від коронавірусу.

    Джерело підтвердило, що уколи зробив королівський домашній лікар у Віндзорському замку, де королева і її чоловік перебувають на самоізоляції.

    Нагадаємо, що королева Данії вакцинувалася від коронавірусу.

    Теги: Королева Єлизавета II лікар Велика Британія щеплення чоловік вакцинація населення
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