Королева Великобританії вакцинувалася від коронавірусу

Єлизавета II та її чоловік вакцинувалися

Видання зазначає, що королева вирішила оприлюднити інформацію, щоб запобігти спекуляціям

Королева Великобританії Єлизавета II і герцог Единбурзький отримали щеплення від Covid-19. Про це пише Daily Mail з посиланням на свої джерела.

Букінгемський палац, який рідко коментує питання здоров'я монарха, оголосив, що 94-річній главі держави та її чоловікові зробили ін'єкцію.

Раніше повідомлялося, що монарх і її чоловік отримають вакцину без будь-яких привілеїв і у порядку вакцинації вікової групи старше 80 років.

У Великобританії активно відбувається вакцинація населення – вже понад мільйон громадян королівства отримали щеплення від коронавірусу.

Джерело підтвердило, що уколи зробив королівський домашній лікар у Віндзорському замку, де королева і її чоловік перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, що королева Данії вакцинувалася від коронавірусу.