Принц Вільям розповів як почувається дід Філіп у лікарні

Принц Вільям відвідав центр вакцинації в Норфолку, де його розпитали про самопочуття діда

99-річний герцог Единбурзький зараз перебуває в лікарні короля Едуарда VII у Лондон

Британський принц Вільям розповів про стан свого діда, 99-річного герцога Единбурзького Філіпа.

Чоловіка британської королеви Єлизавети II, принца Філіпа, госпіталізували у вівторок ввечері через погане самопочуття.

99-річний герцог Единбурзький зараз перебуває в лікарні короля Едуарда VII у Лондоні. Його госпіталізували за порадою лікаря після того, як чоловіку королеви стало погано. Очікується, що герцог проведе в лікарні кілька днів для спостереження і відпочинку.

Однак, попри те, що Букінгемський палац не поспішає розголошувати подробиці проблем зі здоров'ям герцога Единбурзького, перебування його в лікарні затягнулося, хоча передбачалося, що Філіп проведе в медичному закладі всього кілька днів, – повідомляє apnews.

Тим часом здоров'я чоловіка Єлизавети II залишається темою номер один для обговорення, як британськими, так і світовими ЗМІ.

22 лютого принц Вільям відвідав центр вакцинації в Норфолку, де його розпитали про самопочуття діда. Він відповів, що Філіп почувається нормально, і лікарі за ним добре наглядають.

Але занепокоєння викликають сльози на очах сина Філіпа, 72-річного принца Чарльза. Він навідав батька в лікарні 20 лютого, а коли вийшов звідти через пів години, журналісти помітили, що його обличчя сумне, а в очах стоять сльози.

Нагадаємо, у січні королева Єлизавета з чоловіком зробили щеплення від коронавірусу.

10 червня принцу Філіпу виповнюється 100 років – він старший за королеву на п'ять років. 22 липня минулого року він офіційно передав один зі своїх титулів дружині принца Чарльза Каміллі, герцогині Корнуольскій.

Це був перший офіційний робочий вихід принца Філіпа з моменту його відходу від справ у 2017 році.