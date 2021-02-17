Чоловік королеви Єлизавети ІІ потрапив до лікарні

10 червня принцу Філіпу виповнюється 100 років – він старший за королеву на п'ять років

99-річний герцог Единбурзький зараз перебуває в лікарні у Лондоні

Чоловіка британської королеви Єлизавети II, принца Філіпа, госпіталізували у вівторок ввечері через погане самопочуття.

Про це повідомляє BBC.

99-річний герцог Единбурзький зараз перебуває в лікарні короля Едуарда VII у Лондоні. Його госпіталізували за порадою лікаря після того, як чоловіку королеви стало погано. Очікується, що принц Філіп проведе в лікарні кілька днів для спостереження і відпочинку.

У січні королева Єлизавета з чоловіком зробили щеплення від коронавірусу.

10 червня принцу Філіпу виповнюється 100 років – він старший за королеву на п'ять років. 22 липня минулого року він офіційно передав один зі своїх титулів дружині принца Чарльза Каміллі, герцогині Корнуольскій.

Це був перший офіційний робочий вихід принца Філіпа з моменту його відходу від справ у 2017 році.