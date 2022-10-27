Чому ми різні: історія росіянина, який втратив родину у Єйську і дякує владі за гарні похорони

Внаслідок падання літака на багатоповерхівку загинуло 15 людей, із них семеро – з однієї родини

Увечері 17 жовтня на житлову дев'ятиповерхівку на вулиці Комуністичній у місті Єйськ, РФ, впав російський винищувач Су-34. За кілька хвилин до цього літак злетів із місцевого аеродрому. Росіянин Андрій Іщенко втратив у цій трагедії сімох родичів одразу, однак замість обурення на адресу влади, яка розв'язала війну і послала літак-вбивцю... дякує за гарний похорон. Про це пишуть російські ЗМІ.

Того дня, 17 жовтня, російський військовий літак протаранив третій під'їзд будинку, де на сьомому поверсі у трикімнатній квартирі №93 мешкав молодший рідний брат Андрія Олександр Іщенко.

Олександ та Галина Іщенки

Олександр (50 років) та його дружина Галина (49 років) проживали з двома дітьми: Наталією (26 років) та Антоном (20 років); також із трьома онуками: Іваном (9 років), Ніною (8 років) та Колею (6 років). Всі вони загинули.

Іван, Коля та Ніна

Похорон сім'ї Іщенка відбувся 20 жовтня 2022 року. 56-річний Андрій тішиться, що витратив гроші лише на вінки. Мовляв, дякує за організацію похорону, оплату поминального обіду, за допомогу в оформленні документів. Матір загиблого Олександра, що була неподалік Андрія, теж передавала слова подяки. Чомусь у росіян не виникає питання, хто винен у смерті їхніх рідних? Пілоти-вбивці, які спрямували винищувач на будинок, чи кремлівська влада, яка послала цей літак на війну?

Наталія та Антон Іщенки

Андрієві на поховання виділили по 50 тис. рублів (приблизно 30 тис. грн) на одного загиблого.

«Не думав, що це буде ось так реально, я думав буде як завжди – балаканина... Дякую їм великий і низький уклін до землі», – каже про допомогу російської влади Іщенко.

Чоловік навіть запевнив, що не вважає винними у трагедії льотчиків, які керували винищувачем. Буцімто льотна техніка – це така непевна річ: «потрапляє сторонній предмет у вигляді птаха, і все».

До слова, російські ЗМі так і заявили: причиною аварії військового літака в Єйську стало потрапляння птахів у двигун. Буцімто як показало розслідування обставин катастрофи бомбардувальника в Єйську, встановлено, що в його двигун потрапили дві чайки. Саме це, за словами співрозмовника агентства, спричинило катастрофу літака.

Нагадаємо, від зіткнення з винищувачем і пожежі в Єйську постраждала центральна частина будинку: другий, третій і четвертий під'їзди. За даними губернатора Краснодарського краю, загинуло 15 людей.

Влада Краснодарського краю обіцяла, що сім'ї загиблих у Єйську після аварії літака отримають по 1 млн руб. (майже 600 тис. грн) з регіонального бюджету, а потерпілим, які отримали травми, виділять по 400 тис. руб. (майже 240 тис. грн), і навіть по 100 тис. руб. (майже 60 тис. грн) на кожного члена сім'ї за втрату майна.