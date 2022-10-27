Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чому ми різні: історія росіянина, який втратив родину у Єйську і дякує владі за гарні похорони

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чому ми різні: історія росіянина, який втратив родину у Єйську і дякує владі за гарні похорони
Адміністрація російського міста сплатила сім'ї Іщенка поминальний обід та послуги з поховання 
фото з архіву Андрія Іщенка

Внаслідок падання літака на багатоповерхівку загинуло 15 людей, із них семеро – з однієї родини

Увечері 17 жовтня на житлову дев'ятиповерхівку на вулиці Комуністичній у місті Єйськ, РФ, впав російський винищувач Су-34. За кілька хвилин до цього літак злетів із місцевого аеродрому. Росіянин Андрій Іщенко втратив у цій трагедії сімох родичів одразу, однак замість обурення на адресу влади, яка розв'язала війну і послала літак-вбивцю... дякує за гарний похорон. Про це пишуть російські ЗМІ.

Того дня, 17 жовтня, російський військовий літак протаранив третій під'їзд будинку, де на сьомому поверсі у трикімнатній квартирі №93 мешкав молодший рідний брат Андрія Олександр Іщенко.

Олександ та Галина Іщенки
Олександ та Галина Іщенки

Олександр (50 років) та його дружина Галина (49 років) проживали з двома дітьми: Наталією (26 років) та Антоном (20 років); також із трьома онуками: Іваном (9 років), Ніною (8 років) та Колею (6 років). Всі вони загинули.

Іван, Коля та Ніна
Іван, Коля та Ніна

Похорон сім'ї Іщенка відбувся 20 жовтня 2022 року. 56-річний Андрій тішиться, що витратив гроші лише на вінки. Мовляв, дякує за організацію похорону, оплату поминального обіду, за допомогу в оформленні документів. Матір загиблого Олександра, що була неподалік Андрія, теж передавала слова подяки. Чомусь у росіян не виникає питання, хто винен у смерті їхніх рідних? Пілоти-вбивці, які спрямували винищувач на будинок, чи кремлівська влада, яка послала цей літак на війну?

Наталія та Антон Іщенки
Наталія та Антон Іщенки

Андрієві на поховання виділили по 50 тис. рублів (приблизно 30 тис. грн) на одного загиблого.

«Не думав, що це буде ось так реально, я думав буде як завжди – балаканина... Дякую їм великий і низький уклін до землі», – каже про допомогу російської влади Іщенко. 

Чоловік навіть запевнив, що не вважає винними у трагедії льотчиків, які керували винищувачем. Буцімто льотна техніка – це така непевна річ: «потрапляє сторонній предмет у вигляді птаха, і все».

До слова, російські ЗМі так і заявили: причиною аварії військового літака в Єйську стало потрапляння птахів у двигун. Буцімто як показало розслідування обставин катастрофи бомбардувальника в Єйську, встановлено, що в його двигун потрапили дві чайки. Саме це, за словами співрозмовника агентства, спричинило катастрофу літака.  

Нагадаємо, від зіткнення з винищувачем і пожежі в Єйську постраждала центральна частина будинку: другий, третій і четвертий під'їзди. За даними губернатора Краснодарського краю, загинуло 15 людей. 

Влада Краснодарського краю обіцяла, що сім'ї загиблих у Єйську після аварії літака отримають по 1 млн руб. (майже 600 тис. грн) з регіонального бюджету, а потерпілим, які отримали травми, виділять по 400 тис. руб. (майже 240 тис. грн), і навіть по 100 тис. руб. (майже 60 тис. грн) на кожного члена сім'ї за втрату майна.

Читайте також: Моральні якості військових пілотів РФ: вся правда в одному фото 
Теги: росія похорон влада поховання послуги дружина чоловік будинок літак гроші історія винищувач

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У російському місті розбирають завали після авіатрощі 
Падіння літака на багатоповерхівку в Єйську: оновлені дані про загиблих (фото)
18 жовтня, 15:54
Катастрофа забрала життя 15 росіян
Падіння літака в російському Єйську: з’явилося епічне відео
23 жовтня, 12:09
Су-34 впав на багатоповерхівку і вбив 15 людей
Чому впав російський літак у Єйську? Російські ЗМІ вигадали причину
24 жовтня, 10:43

Соціум

У Польщі виник скандал через презентацію книжки Дугіна
У Польщі виник скандал через презентацію книжки Дугіна
Полонений окупант розплакався і визнав: українці ставляться до рашистів краще, ніж їхня влада (відео) 
Полонений окупант розплакався і визнав: українці ставляться до рашистів краще, ніж їхня влада (відео) 
Чому ми різні: історія росіянина, який втратив родину у Єйську і дякує владі за гарні похорони
Чому ми різні: історія росіянина, який втратив родину у Єйську і дякує владі за гарні похорони
Російська омбудсменка усиновила вкрадену з України дитину
Російська омбудсменка усиновила вкрадену з України дитину
Новини «могилізації». Чоловіків ловлять на прохідних, заводи лишаються без робітників 
Новини «могилізації». Чоловіків ловлять на прохідних, заводи лишаються без робітників 
Російська влада пояснила, чим займаються закордоном «біженці» і «дезертири» 
Російська влада пояснила, чим займаються закордоном «біженці» і «дезертири» 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Бунт у «Слузі народу». Інтерв’ю з депутаткою Юлією Яцик, яка покинула партію президента
27K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
21K
Що не так із закликом до термінової евакуації китайців з України
15K
Бунт у «Слузі народу». Депутат Яцик пояснила, що її не влаштовує
10K
Ворог може атакувати малопомітними для ППО ракетами: в Україні лунають сирени (карта)
9011
Президент Гвінеї-Бісау передав Зеленському послання від Путіна

Новини

Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Сьогодні, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту