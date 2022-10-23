Падіння літака в російському Єйську: з’явилося епічне відео

Кадри знято із відеореєстратора

У мережі з'явилося відео з моментом падіння військового бомбардувальника Су-34 в російському Єйську 17 жовтня. Кадри знято із відеореєстратора.

«Тікай швидше! Сашо, бігом! Люди, люди, не збий нікого!», – чутно за кадром.

На опублікованому записі також видно і катапультування пілота.

Як повідомлялося, російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1. Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

Натомість головний телепропагандист РФ звинуватив у аварії багатоповерхівку.

«Запитання не до них. А питання, чому це взагалі сталося? Так. Я розумію, що аварія може статися з будь-яким літаком. І там багато інформації про те, чому звалився літак, як звалився літак. Але, давайте поставимо просте питання «А чому взагалі на шляху зльоту опинився житловий будинок?», – заявив Соловйов.

Як повідомлялося, у російському місті Єйськ Краснодарського краю 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак.

Зазначимо, Єйськ знаходиться на протилежному березі Таганрозької затоки (Азовське море) від окупованого Маріуполя.