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Чому впав російський літак у Єйську? Російські ЗМІ вигадали причину

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чому впав російський літак у Єйську? Російські ЗМІ вигадали причину
Су-34 впав на багатоповерхівку і вбив 15 людей
фото з відкритих джерел

Винні птахи, кажуть російські пропагандисти 

Причиною аварії військового літака в Єйську стало потрапляння птахів у двигун. Про це пишуть російські ЗМІ. Буцімто як показало розслідування обставин катастрофи бомбардувальника в Єйську, встановлено, що в його двигун потрапили дві чайки. Саме це, за словами співрозмовника агентства, спричинило катастрофу літака.  

«Їхні (чайок – ред.) останки знайдено експертами під час огляду уламків літака», – заявило джерело, додавши, що птахи потрапили в двигун літака, коли він злітав.  

Слідчий комітет РФ, прокуратура та інші структури, які займаються з'ясуванням обставин катастрофи літака в Єйську, заяв про причини падіння Су-34 не робили.  

Нагадаємо, Су-34 увечері 17 жовтня впав біля дев'ятиповерхового будинку у Єйську. Пілоти літака встигли катапультуватись. На місці падіння літака виникла пожежа. Пошкодження зазнали понад 70 квартир у двох під'їздах.

За останніми даними, загинули 15 людей, понад 20 постраждали. 

Напередодні, 23 жовтня, в Іркутську впав військовий літак. Трапилося це близько 18 години за місцевим часом у мікрорайоні Ново-Леніно. 

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Теги: літак пожежа прокуратура птахи росія

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