Падіння літака на багатоповерхівку в Єйську: оновлені дані про загиблих (фото)

У російському місті розбирають завали після авіатрощі

Загинуло 14 людей, поранені 19

Число загиблих у російському місті Єйськ внаслідок падіння Су-34 на житловий район зросло до 14 осіб (у тому числі троє дітей). Поранення отримали 19. Про це пишуть російські ЗМІ.

Понад 500 мешканців зруйнованого будинку було евакуйовано. Судячи з повідомлень ЗМІ, вони розійшлися до родичів та знайомих, місцева влада жодних спеціальних приміщень та умов не надала.

Нагадаємо, увечері 17 жовтня в місті Єйськ, розташованому на південному березі Таганрозької затоки Азовського моря (південний захід Росії), пролунав вибух у житловому кварталі, після чого виникла сильна пожежа. Незабаром було підтверджено: на житловий будинок упав військовий літак Су-34.

Міноборони РФ заявило, що льотчики встигли катапультуватися, а згодом повідомили, що причиною аварії літака стало спалах одного з двигунів під час зльоту.

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Єйськ розташований за кілька десятків кілометрів від південного узбережжя України, окупованого російськими військами. На західній околиці Єйська є військовий аеродром, із нього регулярно вилітали літаки для завдання ударів по цілях в Україні.

Су-34 – багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, який експлуатує російська військова авіація з 2014 року.

На місці аварії військового Су-34 продовжуються пошукові роботи. Загалом у будинку мешкало 556 осіб, включаючи 76 дітей. З місцевими мешканцями працюють психологи.

Нагадаємо, в Єйську було запроваджено режим надзвичайного стану.

Як повідомлялося, російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1.