Путін нарешті оголосив, що знову піде у президенти

Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року

Лідер РФ Володимир Путін офіційно оголосив, що візьме участь у виборах президента Росії, які відбудуться в 2018 році. Про це він заявив під час виступу на заводі «ГАЗ». «Я буду висувати свою кандидатуру на посаду президента Російської Федерації», - сказав Путін в ході зустрічі з працівниками заводу. Раніше в середу до



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Володимир Путін

Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року

Лідер РФ Володимир Путін офіційно оголосив, що візьме участь у виборах президента Росії, які відбудуться в 2018 році. Про це він заявив під час виступу на заводі «ГАЗ».

«Я буду висувати свою кандидатуру на посаду президента Російської Федерації», - сказав Путін в ході зустрічі з працівниками заводу.

Раніше в середу до Путіна вже зверталися з питанням про участь у виборах. Тоді він заявив, що прийме рішення «найближчим часом».

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах. Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року.

Як відомо, про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії «Яблуко» Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова та головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.



