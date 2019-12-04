Демократи затвердили у Конгресі звіті про розслідування щодо імпічменту Трампа

Всі правки, запропоновані республіканцями, були відхилені й не потрапили до остаточного змісту доповіді

Голосування пройшло за партійним поділом: демократи підтримали звіт, представники Республіканської партії висловилися проти

Комітет з питань розвідки Палати представників США, який контролюється демократами, затвердив голосуванням у вівторок звіт за результатами розслідування з імпічменту.

Тепер документ буде переданий у юридичний комітет Палати представників.

Голосування пройшло за партійним поділом: демократи підтримали звіт, представники Республіканської партії висловилися проти. Причому всі правки, запропоновані останніми, були відхилені й не потрапили до остаточного змісту доповіді.

Далі за процедурою юридичний комітет нижньої палати Конгресу вивчатиме звіт, на підставі якого будуть сформульовані офіційні обвинувачення щодо імпічменту президента.

Перші слухання пройдуть уже в середу.

Напередодні представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

Натомість звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера».

Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.

До слова, Білий дім повідомив юридичний комітет Палати представників, що не братиме участі у розслідуванні щодо імпічменту в середу, але не виключає своєї участі в майбутніх слуханнях.