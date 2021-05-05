Державні сайти Бельгії постраждали від потужної хакерської атаки

Компанія-провайдер назвала цю атаку «безпрецедентною» за масштабом

Державні сайти, студентські мережі та телевізійні служби Бельгії пережили безпрецедентну для цієї країни DDoS-атаку. Про це повідомляє бельгійське видання VRT.

Першою факт кібернападу виявила компанія Belnet, яка зіткнулася із спамом у вигляді багатьох тисяч запитів, які практично зупинили роботу значної кількості сайтів з доменом «.be».

При цьому Belnet, окрім державних установ, обслуговує також університети та інші вищі навчальні заклади. Це призвело до того, що система дистанційного навчання виявилася паралізованою.

«Інтернет-компанія Belnet постраждала від кібернетичної атаки у вівторок після обіду. Це означає, що декілька державних сайтів, включаючи сайт прем’єр-міністра Александра Де Кроо та сайті податкової служби міністерства фінансів, почали працювати або надто повільно, або взагалі виявилися недоступними. Декілька засідань на рівні комісій Федерального парламенту були скасовані, і онлайн система запису на резервну чергу вакцинації була виведена з ладу на дві години. Триває розслідування інциденту для виявлення винних в нападі», – йдеться у повідомленні.

Компанія-провайдер назвала цю атаку «безпрецедентною» за масштабом, хоча визнала, що під час кібернетичного нападу не була зламана або викрадена жодна база даних. Зараз триває розслідування інциденту.

Як повідомлялося, група хакерів заявила про злом 150 тисяч камер відеоспостереження компанії Verkada по всьому світу.

На початку березня стало відомо, що сервери електронної пошти Європейського банківського управління (EBA) зазнали втручання через глобальну кібератаку на програмне забезпечення Microsoft Exchange.

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