Журналіст Bellingcat повідомив, коли покажуть фільм про скандальне розслідування щодо «вагнерівців»

У Службі безпеки України спростували участь СБУ в так званій «вагнерівській спецоперації», і назвали звичайним фейком

Раніше анонсувалося, що матеріали щодо ПВК «Вагнера» опублікують на початку травня

Документальний фільм міжнародної групи Bellingcat, присвячений провалу ймовірної операції з притягнення до відповідальності бойовиків російської ПВК «Вагнера» вийде вже після літа 2021 року. Про це розповів болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

«Ми спочатку зробимо в текстовому варіанті наше розслідування. Якомога швидше. Сподіваюся, що це точно буде в найближчі тижні, а потім як вийде фільм, але скоріше за все це буде після літа», – сказав Грозєв.

Хрісто Грозєв

Раніше Хрісто Грозєв заявляв, що видання опублікує матеріал щодо ПВК «Вагнера» на початку травня.

У минулому році Хрісто Грозєв анонсував розслідування про «вагнерівців». Він назвав ситуацію «прецедентом», адже українські спецслужби фактично зробили «посміховисько» з російської розвідки, а тепер таку подію, з його слів, українська влада замовчує.

29 липня 2020-го білоруські правоохоронні органи затримали 33 людини. Деякі з них були представниками приватної військової компанії «Вагнера». Імена багатьох затриманих – у списку сайту «Миротворець». Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу.

14 серпня 2020 року стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовики ПВК «Вагнера» були повернуті Російській Федерації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що білоруська сторона залишила звернення Офісу Генерального прокурора про видачу затриманих в Україні без відповіді. А також відреагував на передачу Білоруссю бойовиків ПВК «Вагнера» на територію Росії, заявивши, що «це дивно, некоректно і точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах».

У низці ЗМІ з’явилася інформація про те, що СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання членів ПВК «Вагнера», але «через доповідь президенту Зеленському та голові ОПУ Єрмаку» відбувся «витік інформації», про яку «дізналися білоруські спецслужби» .

У Службі безпеки України спростували участь СБУ в так званій «вагнерівській спецоперації», і назвали звичайним фейком.

Тим часом, генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що контролює хід слідства у так званій справі «вагнерівців». «Я в матеріалі, я контролюю питання, я знаю що там відбувається, бо мені треба буде звітувати перед суспільством і я небайдужий генеральний прокурор. Але щоб сказати, до чого добігло слідство, – треба, щоб добігло слідство. Я не є процкером у цій справі й не можу розголошувати», – сказала вона.