Apple загрожує штраф у $27 млрд через зловживання монопольним становищем

У Єврокомісії підкреслили, що Apple зловживає своїм панівним становищем для поширення додатків для стрімінгу музики через власний магазин App Store

Через порушення антимонопольних норм Євросоюзу у сфері музичного стрімінгу компанію Apple можуть оштрафувати на $27 млрд. Про це повідомляє пресслужба ЄС.

У Єврокомісії підкреслили, що Apple зловживає своїм панівним становищем для поширення додатків для стрімінгу музики через власний магазин App Store. Організація виступила проти обов’язкового використання внутрішнього механізму покупок усередині музичних програм Apple.

Зазначається, що для розробників додатків магазин App Store – єдиний вихід до споживачів, що використовують пристрої Apple. При цьому компанія стягує з розробників комісію в розмірі 30% від усіх підписок, придбаних через магазин.

В результаті розслідування у ЄС зафіксували, що більшість розробників перекладали цю плату на кінцевих споживачів, таким чином підвищуючи ціни.

Крім того, у Єврокомісії стурбовані тим, що Apple застосовує певні обмеження до розробників додатків, не дозволяючи їм інформувати користувачів iPhone і iPad про альтернативні, дешевші можливості покупки.

У пресслужбі підкреслили, що якщо компанію визнають винною в порушенні правил ЄС, то Apple загрожує штраф до 10% річного доходу. У ЗМІ вже зазначили, що 2020 фінансовому році дохід Apple становив 274,5 мільярди доларів.