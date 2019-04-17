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    У світі

    Deutsche Bank загрожує гігантський штраф за відмивання російських грошей - The Guardian

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    З 2011 по 2018 рік Deutsche Bank заплатив штрафів на суму $14,5 млрд за сумнівні схеми пов'язані з російськими клієнтами - Deutsche Bank загрожує гігантський штраф за відмивання російських грошей - The Guardian
    З 2011 по 2018 рік Deutsche Bank заплатив штрафів на суму $14,5 млрд за сумнівні схеми пов'язані з російськими клієнтами

    Deutsche Bank був втягнутий російським криміналітетом у величезну схему з відмивання грошей під назвою «Глобальна пральня»

    Німецькому Deutsche Bank загрожують штрафи та переслідування найвищого керівництва за його роль у схемі з відмивання грошей російських клієнтів на суму у $20 млрд. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на внутрішній звіт банку.

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    «Проблемному німецькому Deutsche Bank загрожують штрафи, судові позови та ймовірне переслідування вищого керівництва за його роль у російській схемі з відмивання грошей на суму у $20 млрд», - йдеться у повідомленні.

    Відповідно до звіту, банк визнає високий ризик того, що регулятори в США та Британії застосують «значні дисциплінарні заходи» проти нього. Deutsche Bank також визнає, що скандал завдав шкоди його «глобальному бренду» та, ймовірно, спричинить відтік клієнтів, втрату довіри інвесторів і зниження його ринкової вартості.

    На думку слідчих, Deutsche Bank був втягнутий у величезну схему з відмивання грошей під назвою «Глобальна пральня». Російський криміналітет, пов'язаний з Кремлем та ФСБ, використовував схему між 2010 і 2014 роками для трансферу грошей у західну фінансову систему. Загальна сума грошей у схемі може сягати $80 млрд.

    Зазначається, що з 2011 по 2018 рік Deutsche Bank заплатив штрафів на суму $14,5 млрд за сумнівні схеми пов'язані з російськими клієнтами.

    Як повідомлялося, 19 березня американська газета The New York Times оприлюднила розслідування в якому йдеться, що президент США Дональд Трамп, з кінця 1990-х набрав кредитів у німецькому Deutsche Bank на загальну суму близько $2 млрд попри те, що інші банки відмовлялися з ним працювати з огляду на ризики операцій та репутацію бізнесмена.

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