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    Економіка та фінанси

    Українські банки з початку року закрили 60 відділень

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    Ощадбанк найбільше за інших закрив відділень - Українські банки з початку року закрили 60 відділень
    Ощадбанк найбільше за інших закрив відділень
    Фото: пресс-служба Ощадбанка

    Ощадбанк, який закрив 40 відділень, став лідером за кількістю закритих відділень у першому кварталі поточного року

    У першому кварталі поточного року в Україні закрили 60 банківських відділень.

    Про це свідчать дані Національного банку України.

    Усього, за даними НБУ, в Україні діють 8450 банківських відділень.

    Лідерами за кількістю закритих відділень є Ощадбанк (41), Альфа-Банк (12) і Укрсоцбанк (10).

    За даними Нацбанку, на 1 квітня найбільшу регіональну мережу в Україні мають Ощадбанк (2589), ПриватБанк (2013) і Райффайзен Банк Аваль (502).

    Нагадаємо, за останній квартал 2018 року гривневі депозити населення зросли на 3,9%. Про це йдеться в «Огляді банківського сектору» регулятора. У НБУ це пояснюють поліпшенням курсових та інфляційних очікувань українців. Найбільше коштів залучили приватні та іноземні банки: +7,8% та +6,7% за IV квартал. Валютні кошти населення скоротилися на 1.7% (+1,4% р/р) після зростання в попередньому кварталі.

     Читайте також: Заробітчани торік переказали в Україну $14 млрд
    Ощадбанк економіка банки Приватбанк фінанси
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