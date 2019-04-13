Українські банки з початку року закрили 60 відділень



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Ощадбанк найбільше за інших закрив відділень Фото: пресс-служба Ощадбанка

Ощадбанк, який закрив 40 відділень, став лідером за кількістю закритих відділень у першому кварталі поточного року

У першому кварталі поточного року в Україні закрили 60 банківських відділень.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Усього, за даними НБУ, в Україні діють 8450 банківських відділень.

Лідерами за кількістю закритих відділень є Ощадбанк (41), Альфа-Банк (12) і Укрсоцбанк (10).

За даними Нацбанку, на 1 квітня найбільшу регіональну мережу в Україні мають Ощадбанк (2589), ПриватБанк (2013) і Райффайзен Банк Аваль (502).

Нагадаємо, за останній квартал 2018 року гривневі депозити населення зросли на 3,9%. Про це йдеться в «Огляді банківського сектору» регулятора. У НБУ це пояснюють поліпшенням курсових та інфляційних очікувань українців. Найбільше коштів залучили приватні та іноземні банки: +7,8% та +6,7% за IV квартал. Валютні кошти населення скоротилися на 1.7% (+1,4% р/р) після зростання в попередньому кварталі.