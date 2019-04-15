Гонтарева була другою загрозою українській економіці після агресії Росії, - Бахматюк



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Власник групи компаній «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк

Власник групи компаній «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк переконаний, що оцінку банкопаду скоро дадуть

Масове закриття комерційних банків, що стало результатом політики екс-глави Національного банку України Валерія Гонтаревої, виявилося найбільшою помилкою в економічній політиці держави і завдало сильної шкоди економіці країни. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону у програмі «Гордон» заявив власник групи компаній «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк, передає «ДС».

«Я вважаю, що оцінку банкопаду скоро дадуть. Думаю, це сама безглузда річ, яка була зроблена в економічному плані на території України. Якби це не називали - чищенням, очищенням – мене ніхто не переконає. Адже якщо хірург відрізає палець, коли в організмі гангрена, він рятує організм. Якщо ж він відрізає руки, ноги, вуха і залишає якийсь обрубок, то це не очищення, це робить неможливим подальше життя», - пояснив Бахматюк.

На його думку, тільки суперкритичні чинники могли б виправдати такі дії НБУ, але їх не було.

«Я вважаю, що невиправдано ввести, наприклад, 300 млрд грн і повертати 1%. Я вважаю, що невиправдано знищити 40% ВВП, коли можна було обмежиться 12%. Тільки потрібно було ніжніше це робити», - додав бізнесмен.

Нагадаємо, що в 2014-2015 рр. неплатоспроможними були визнані більш як 90 українських банків, активи яких, за даними НБУ, до кризи становили близько третини активів нашої банківської системи. В багатьох випадках власники скаржилися, що їм просто не дали можливості докапіталізувати і врятувати свої банки. Зокрема, в результаті дій НБУ закрилися і два банки, які належали Олегу Бахматюку - «Ві Ей Бі» і «Фінансова ініціатива». Він стверджує, що підстав для визнання їх неплатоспроможними не було.

Раніше Бахматюк повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України чинить тиск на нього через справу кількарічної давнини про рефінансування банку, яким він раніше володів.

Нагадаємо, що 3,5 роки тому НАБУ відновило справу за епізодом рефінансування на 1,2 млрд грн, хоча вона вже було розслідувана понад чотири роки тому поліцією і СБУ і після тисячі допитів була закрита. Сам Бахматюк стверджує, що кредит рефінансування з його банку «Ві Ей Бі» не виходив і про це було складено акти. За його словами, представник ГО «Фонд порятунку проблемних вкладників» Ірена Росс, яка ініціювала відновлення справи і є «шантажисткою», якою курують детективи НАБУ.