У мешканців Троєщині з кранів потече брудна вода



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Під час промивки Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану

Київводоканал попередив про промивку мереж

Згідно із щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Деснянському районі.

Про це повідомляє пресслужба водоканалу.

У зону робіт потраплять мережі по:

вул. Драйзера,

просп. В. Маяковського,

вул. Сабурова,

вул. Закревського.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч із 1 на 2 жовтня, а саме з 23:50 до 07:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води № 1 на насосній водопровідній станції «Троєщина».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні.

Київводоканал звертає увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.