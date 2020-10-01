У мешканців Троєщині з кранів потече брудна вода
Київводоканал попередив про промивку мереж
Згідно із щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Деснянському районі.
Про це повідомляє пресслужба водоканалу.
У зону робіт потраплять мережі по:
- вул. Драйзера,
- просп. В. Маяковського,
- вул. Сабурова,
- вул. Закревського.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч із 1 на 2 жовтня, а саме з 23:50 до 07:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води № 1 на насосній водопровідній станції «Троєщина».
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні.
Київводоканал звертає увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.