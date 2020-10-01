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    Новини

    У мешканців Троєщині з кранів потече брудна вода

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    Під час промивки&nbsp;Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану&nbsp; - У мешканців Троєщині з кранів потече брудна вода
    Під час промивки Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану 

    Київводоканал попередив про промивку мереж

    Згідно із щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Деснянському районі.

    Про це повідомляє пресслужба водоканалу.

    У зону робіт потраплять мережі по:

    • вул. Драйзера,
    • просп. В. Маяковського,
    • вул. Сабурова,
    • вул. Закревського.

    Профілактична промивка буде проводитися в ніч із 1 на 2 жовтня, а саме з 23:50 до 07:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води № 1 на насосній водопровідній станції «Троєщина».

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні.

    Київводоканал звертає увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

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