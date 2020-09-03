У киян із кранів потече брудна вода: де і чому



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Під час промивки не слід користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб

Профілактична промивка буде проводитися в ніч із 3 на 4 вересня

Київводоканал попередив про планову профілактичну промивку мереж у Подільському районі столиці.

Промивка проводитиметься згідно зі щорічним графіком, інформує пресслужба Київводоканалу.

У зону робіт потраплять мережі по:

вул. В. Порика,

просп. Правди,

просп. Свободи,

просп. Г. Гонгадзе,

вул. Світлицького,

пров. Межовий,

вул. Канівська.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 3 на 4 вересня, а саме з 23:00 до 07:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води №2 на насосній водопровідній станції «Виноградар».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у Київводоканалі.

Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду, додали у водоканалі.

Нагадаємо, раніше Київводоканал попередив споживачів про шахраїв. Так, на під’їздах будинків почали з`являтись оголошення про послуги «обробки зливу раковини, ванни та туалету без зняття труб», що нібито необхідні у зв`язку зі збільшенням водопровідних засмічень.