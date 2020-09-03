У киян із кранів потече брудна вода: де і чому
Профілактична промивка буде проводитися в ніч із 3 на 4 вересня
Київводоканал попередив про планову профілактичну промивку мереж у Подільському районі столиці.
Промивка проводитиметься згідно зі щорічним графіком, інформує пресслужба Київводоканалу.
У зону робіт потраплять мережі по:
- вул. В. Порика,
- просп. Правди,
- просп. Свободи,
- просп. Г. Гонгадзе,
- вул. Світлицького,
- пров. Межовий,
- вул. Канівська.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 3 на 4 вересня, а саме з 23:00 до 07:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води №2 на насосній водопровідній станції «Виноградар».
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у Київводоканалі.
Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду, додали у водоканалі.
Нагадаємо, раніше Київводоканал попередив споживачів про шахраїв. Так, на під’їздах будинків почали з`являтись оголошення про послуги «обробки зливу раковини, ванни та туалету без зняття труб», що нібито необхідні у зв`язку зі збільшенням водопровідних засмічень.