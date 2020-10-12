Стали відомі продукти, які прискорюють старіння



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Споживання цукру може стати причиною пошкодження ліпідів і білків в організмі

Кава, продукти з переробленого м'яса і сіль викликають зневоднення організму

Турецьке видання Sabah склало список продуктів, які прискорюють старіння організму. Про це йдеться на сайті Sabah.

Відзначається, що споживання цукру може стати причиною пошкодження ліпідів і білків в організмі. Це призводить до появи зморшок і втрати пружності шкіри.



Також автори вказали на те, що у фастфуді, смаженої і жирної їжі, маргарині і консервах містяться трансжири, які збільшують ризик розвитку серцевих захворювань. Крім того, вони завдають шкоди кровоносним судинам і уповільнюють кровотік в шкірі.



Кава, продукти з переробленого м'яса і сіль викликають зневоднення організму, при якому відбувається старіння шкіри. Також наголошується, що пряна їжа розширює судини, а це, в свою чергу, призводить до вікових змін шкіри.



Раніше доктор медичних наук Михайло Гінзбург назвав п'ять продуктів, здатних продовжити молодість. Він рекомендує включати у свій раціон зелений чай, оскільки він уповільнює процес старіння і омолоджує організм. На його думку, слід випивати дві-три чашки зеленого чаю щодня. У список омолоджуючих продуктів також увійшли оливкова олія, лляне насіння і риба. Крім того, Гінзбург радить їсти гіркий шоколад без доданого цукру.

Нагадаємо, що дієтолог назвала продукти, які сповільнюють процес старіння.