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    Дирекція «ВКонтакте» пропонувала Трампу відкрити сторінку під час його виборчої кампанії

    Кандидату в президенти США пропонували просування сторінки ВК на аудиторію в 100 мільйонів користувачів
    Директор зі співпраці з партнерами соціальної мережі «ВКонтакте» Костянтин Сидорко в 2016 році неодноразово переписувався з представниками передвиборного штабу Дональда Трампа і пропонував відкрити йому сторінку. Про це пише The Washington Post. [READ_MORE] Сидорко писав до штабу Трампа двічі: у січні 2016 року
    • Сьогодні, 13:33
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    Кандидату в президенти США пропонували просування сторінки ВК на аудиторію в 100 мільйонів користувачів

    Директор зі співпраці з партнерами соціальної мережі «ВКонтакте» Костянтин Сидорко в 2016 році неодноразово переписувався з представниками передвиборного штабу Дональда Трампа і пропонував відкрити йому сторінку. Про це пише The Washington Post.

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    Сидорко писав до штабу Трампа двічі: у січні 2016 року і в листопаді, за кілька днів до виборів.

    5 листопада він написав: «Ми допоможемо вам з розкруткою сторінки на нашу аудиторію в 100 мільйонів користувачів». Листи були адресовані синові Трампа Дональду-молодшому і директору з соціальних медіа в штабі мільярдера Дену Скавіно.

    Чи відбулося хоч якесь співробітництво, невідомо. Офіційної сторінки у Трампа «ВКонтакте» досі немає.

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