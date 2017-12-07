Дирекція «ВКонтакте» пропонувала Трампу відкрити сторінку під час його виборчої кампанії
- Сьогодні, 13:33
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Кандидату в президенти США пропонували просування сторінки ВК на аудиторію в 100 мільйонів користувачів
Директор зі співпраці з партнерами соціальної мережі «ВКонтакте» Костянтин Сидорко в 2016 році неодноразово переписувався з представниками передвиборного штабу Дональда Трампа і пропонував відкрити йому сторінку. Про це пише The Washington Post.
Сидорко писав до штабу Трампа двічі: у січні 2016 року і в листопаді, за кілька днів до виборів.
5 листопада він написав: «Ми допоможемо вам з розкруткою сторінки на нашу аудиторію в 100 мільйонів користувачів». Листи були адресовані синові Трампа Дональду-молодшому і директору з соціальних медіа в штабі мільярдера Дену Скавіно.
Чи відбулося хоч якесь співробітництво, невідомо. Офіційної сторінки у Трампа «ВКонтакте» досі немає.