Дитяче свято – «акція»: у Білорусі затримали Діда Мороза

Діда Мороза затримали після дитячого свята у Новополоцьку

У білоруському місті Новополоцьку після дитячого свята на центральній площі затримали Діда Мороза. Силовики стверджують, що це була «акція».

Про це повідомляє Tut.by.

Роль казкового персонажа на святі виконував місцевий житель Володимир, основне місце роботи якого — на ТЕЦ. За словами чоловіка, його затримали не біля ялинки, а пізніше. Співробітники МВС намагалися переконати його, що те, що відбувалося на святі, – акція.

«Питали, чи вигукував я гасла. Але я працював з дітьми. Діти гасел не кричали – вони співали пісні, декламували вірші. Я пригощав їх солодощами, купленими на мої власні кошти. У МВС перевірили мою біографію, по всіх протестних акціях, які проходили найближчим часом. Я в них участі не брав. Свою позицію про те, що відбувається, я їм теж висловив – матюком. Вони на це відповіли: «Ну, ви знаєте, в якій ми державі живемо», – сказав Володимир.

Він зазначив, що його протримали в міліції дві години.

Крім нього після дитячого заходу був затриманий і кандидат історичних наук, доцент Полоцького державного університету Віктор Якубов. За словами його дружини Юлії, коли їхня сім'я після свята виходила з огородженої зони, двоє міліціонерів попросили у Віктора пред'явити документи. Він їх не мав із собою. Тоді його затримали, а відпустили лише через три години.

ЗМІ зазначає, що дитяче свято в Новополоцьку було організоване не міською владою, а самими жителями.

Як повідомлялося, 20 грудня в Білорусі проходила чергова акція протесту. Білоруські силовики в неділю затримали щонайменше 152 учасника акцій протесту.

Акції протесту 20 грудня пройшли у різних районах Мінська та в інших білоруських містах. Практично одразу правозахисні організації почали повідомляти про затримання їх учасників.

Як відомо, співробітники органів внутрішніх справ продовжують роботу з встановлення громадян, які раніше брали участь в акціях і не були затримані.

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.