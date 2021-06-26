Для туристів уперше відкриють підземелля Колізею

Під час реставрації Колізею довелося змивати бруд, водорості, лишайники та мікроорганізми, які накопичувався століттями

Реставрація усього Колізею тривала 10 років

У Римі публіці вперше покажуть підземелля Колізею, так званий гіпогей – приміщення, де гладіатори та тварини чекали, перш ніж з’явитися на арені, повідомляє «Радіо Свобода».

Тепер туристи зможуть пройтися підземними коридорами спеціально спорудженою дерев’яною платформою, а потім на ліфті піднятися на арену.

Раніше гіпогей освітлювався свічками, але нині, після 2000 тис. років поступової руйнації рівня землі навколо, туди проникає сонячне світло.

Реставрація усього Колізею тривала 10 років, у 2018 році почали реставрацію гіпогею. Археологи, реставратори, інженери та архітектори працювали над тим, щоб максимально повернути пам’ятці колишній вигляд. Під час реставрації довелося змивати бруд, водорості, лишайники та мікроорганізми, які накопичувався століттями. У деяких випадках доводилося видаляти й сліди попередніх реставрацій, які вже були зіпсовані. Їх замінили «більш автентичними матеріалами».

Реставратори також встановили систему для зменшення проникнення води в кам'яну кладку, що є однією з основних причин гниття.

Раніше повідомлялося, що всередині римського Колізею збудують нову полегшену сцену, яка надасть відвідувачам можливість поглянути на старовинну споруду з нової точки.

Нагадаємо, минулого року у римському Колізеї ввели україномовний аудіогід. Запуск відбувся в рамках проєкту першої леді Олени Зеленської.