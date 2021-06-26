Як із 1 липня зміниться прожитковий мінімум – Лазебна назвала суму

Загальний прожитковий мінімум у 2021 році становить 2 189 гривень

Із 1 липня прожитковий мінімум найнижчої категорії становитиме 1 854 гривні. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Я завжди орієнтуюся на категорію з найменшим рівнем. Це на непрацездатних, пенсіонерів. Тому що від нього залежні всі доплати, які ми зараз будемо перераховувати, пенсії… У цьому році ми зробили вже декілька підвищень. Ми зробили 1 січня, коли піднімалася мінімальна зарплата. Ми зробили у березні індексацію для 8 мільйонів людей. В липні будемо перераховувати прожитковий для людей у кого доплати, надбавки (шахтарські, дітям війни). Там є багато різних надбавок, доплат до пенсій, які розраховуються від прожиткового. І також підвищуються пенсії деяким категоріям пенсіонерів», – заявила Лазебна.

Загальний прожитковий мінімум у 2021 році становить 2 189 гривень з 1 січня до 30 червня. З липня до кінця листопада він має зрости до 2 294 гривень, з 1 грудня – 2 393 гривні.

Для ідітей від шести до 18 років і працездатних людей цей показник дещо вищий, для дітей до шести років та осіб, які втратили працездатність – нижчий.

Раніше повідомлялося, що в Україні збираються підняти прожитковий мінімум і поміняти методологію його розрахунку. Разом з прожитковим мінімумом почнуть підніматися та інші соціальні виплати, але зовсім по іншим нормам. Як буде змінюватися сума прожиткового мінімуму і наскільки це дозволить підняти суми пенсій і соціальних виплат.