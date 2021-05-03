У центрі Колізею збудують нову сцену за €18 млн

Проєкт будівництва нової сцени всередині римського Колізею має бути завершений до 2023 року

Нова сцена дозволить відвідувачам стояти в центрі та оглядати стіни Колізею так, як їх бачили б гладіатори у давньому Римі

Всередині римського Колізею збудують нову полегшену сцену, яка надасть відвідувачам можливість поглянути на старовинну споруду з нової точки.

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що міністр культури Італії Даріо Франческині оголосив контракт на 18,5 мільйона євро на будівництво та встановлення висувної конструкції, яка відновить традиційну «арену» часів стародавнього Рима.

Нова сцена дозволить відвідувачам стояти в центрі та оглядати стіни Колізею так, як їх бачили б гладіатори у давньому Римі.

Проєкт має бути завершений до 2023 року.

Як нагадує видання, Колізей знову відкрився для громадськості минулого тижня після 41-денного закриття через карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, минулого року у римському Колізеї ввели україномовний аудіогід. Запуск відбувся в рамках проєкту першої леді Олени Зеленської.