У Колізеї з'явився аудіогід українською мовою
Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку «культурна дипломатія»
У римському Колізеї ввели україномовний аудіогід. Запуск відбувся в рамках проєкту першої леді Олени Зеленської.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що це вже дев'ятий український аудіогід в музеях світу за цей рік. Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку «культурна дипломатія». Цей проєкт покликаний поширювати українську мову в світі, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам'ятках.
«Голосом» аудіогіда став український актор дубляжу Юрій Сосков.
«Вперше ідея запровадження україномовних аудіогідів з'явилася у мене в Берліні під час автобусної екскурсії містом. Насправді, це було вперше, коли в списку можливих мов я побачила українську», – повідомила Зеленська.
За словами дружини президента України, в наступному році україномовні аудіогіди запрацюють в лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашем, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.
Нагадаємо, що в Туреччині в трьох музеях було впроваджено україномовні аудіогіди.
До слова, лондонський Тауер заговорить українською.