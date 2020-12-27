У Колізеї з'явився аудіогід українською мовою

Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку «культурна дипломатія»

У римському Колізеї ввели україномовний аудіогід. Запуск відбувся в рамках проєкту першої леді Олени Зеленської.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що це вже дев'ятий український аудіогід в музеях світу за цей рік. Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку «культурна дипломатія». Цей проєкт покликаний поширювати українську мову в світі, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам'ятках.

«Голосом» аудіогіда став український актор дубляжу Юрій Сосков.

«Вперше ідея запровадження україномовних аудіогідів з'явилася у мене в Берліні під час автобусної екскурсії містом. Насправді, це було вперше, коли в списку можливих мов я побачила українську», – повідомила Зеленська.

За словами дружини президента України, в наступному році україномовні аудіогіди запрацюють в лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашем, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Міжнародний форум культурної дипломатії – це фахова платформа для обговорення сучасних підходів презентації країн на міжнародній арені засобами культури та шляхом встановлення міжкультурних зв’язків, який збирає провідних фахівців України та світу для обміну найкращими практиками та спільного пошуку нових рішень.

Нагадаємо, що в Туреччині в трьох музеях було впроваджено україномовні аудіогіди.

До слова, лондонський Тауер заговорить українською.