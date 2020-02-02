Іран запросив українських фахівців до розшифровки «чорних скриньок» збитого літака МАУ



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Бортові самописці українського лайнера, що розбився під Тегераном, залишаться в Ірані і будуть розшифровані на іранській території

Україна хоче отримати чорні ящики, незважаючи на запрошення Ірану прийняти участь у спільній їх розшифровці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати чорні ящики літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, незважаючи на запрошення іранської сторони для українських фахівців взяти участь у спільній їх розшифровці.

Про це він заявив у коментарі програмі «ТСН. Тиждень» в неділю.

«Іранська сторона вже запропонувала нам, щоб до розшифровки чорних скриньок ми залучили своїх фахівців. Тобто вони нас зараз запрошують в понеділок летіти в Іран. Я вам скажу відверто, ми дуже боїмося цього. Чому? Тому що вони можуть запросити наших фахівців в їх лабораторію, в їх, мабуть, сучасну лабораторію, але нам вже тоді наші специ сказали, що технічно вони не готові до правильної правдивої розшифровки. Тому я боюся, що вони можуть їх долучити разом: будь ласка, давайте тут на місці ми розшифруємо, і навіщо вам тепер чорні ящики? Ні, ми хочемо взяти ці «чорні ящики», - заявив Зеленський.

Зеленський також розповів про розмову з представником іранської сторони.

Під час розмови іранський представник сказав: «Якщо ми не зможемо розшифрувати, ми вам віддамо їх».

За його словами, якщо українські фахівці будуть летіти в Іран, то вони, напевно, повинні мати мандат того, щоб у разі нерасшифровки повній на місці, вони будуть забирати чорні ящики.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.

Нещодавно президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня повідомлялося, що Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок.