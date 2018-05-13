До Ізраїлю прибула делегація США на відкриття посольства в Єрусалимі

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Прибуття делегації США

США відкриють посольство в Єрусалимі в понеділок

У неділю, 13 травня, за день до відкриття посольства США в Єрусалимі в Ізраїль прибула представницька американська делегація. В її складі в тому числі міністр фінансів США Стівен Мнучін, дочка президента Дональда Трампа Іванка, а також її чоловік Джаред Кушнер.

У міжнародному аеропорту «Бен-Гуріон» їх зустрів американський посол Девід Фрідман. Повідомлення про це розміщено на сторінці Фрідмана в Twitter.

США відкриють посольство в Єрусалимі в понеділок, 14 травня, в день 70-річчя від дня заснування держави Ізраїль.

Раніше, в грудні 2017 року, Дональд Трамп заявив, що США визнають Єрусалим столицею Ізраїлю і оголосив про перенесення посольства з Тель-Авіва. Цей крок викликав різку критику з боку представників Палестинської автономії, які вважають Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави. На понеділок призначені масштабні протести на території сектора Газа і в місті Рамаллі.

Ізраїль розглядає перенесення американського посольства в виключно позитивному світлі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав цю подію «історичною». Політик зазначив, що Дональд Трамп стримав свою обіцянку. Слідом за посольством США про переведення своїх дипмісій оголосили Гватемала і Парагвай, «інші теж в процесі», підкреслив Нетаньяху.

Як повідомлялося, Чехія, Румунія і Угорщина в суботу заблокували несхвальну резолюцію від імені ЄС про переїзд американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Джерело: Deutsche Welle