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    Три країни заблокували критичну резолюцію ЄС щодо посольства США в Єрусалимі

    • Сьогодні, 13:58
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    Брюссель мав намір розкритикувати офіційне відкриття американської дипмісії в Єрусалимі

    Чехія, Румунія і Угорщина в суботу заблокували несхвальну резолюцію від імені ЄС про переїзд американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму. Проти запланованої заяви виступили представники Чехії, після чого їх думку підтримали угорці і румуни. Пізніше, в неділю, 13 травня, була досягнута компромісна домовленість, що заява буде опублікована від імені верховного представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Федеріка Могеріні. Текст резолюції поки не оприлюднений.

    На понеділок, день 70-річчя створення держави Ізраїль, заплановане офіційне перенесення посольства США.

    Президент Чехії Мілош Земан оголосив про бажання наслідувати приклад Вашингтона. У Бухаресті питання переїзду посольства в Єрусалим також обговорюється вже протягом тривалого часу. Президент країни Клаус Йоханніса заявляє, що подібний крок не порушить міжнародне право.

    США мають відкрити посольство в Єрусалимі 14 травня 2018 року на основі рішення Дональда Трампа від 6 грудня 2017 року. При цьому в грудні 2017 року в рамках голосування в Генеральній Асамблеї ООН 128 країн світу проголосували за заклик до США відмовитися від перенесення посольства із Тель-Авіву в Єрусалим.

    Нагадаємо, Парагвай планує перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалиму. До цього рішення про перенесення ухвалила Гватемала. 

    Джерело: Deutsche Welle

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