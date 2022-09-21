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Допомога Україні. На який напрям найактивніше дають гроші іноземці

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Допомога Україні. На який напрям найактивніше дають гроші іноземці
Зростають донати на ЗСУ і меддопомогу 
фото: Офіс президента

Платформа United24 оцінила, як змінилися пожертви на підтримку України 

Фандрейзингова платформа United24 проаналізувала 68 тис. внесків на суму майже $4 млн ($3 млн 962 тис. 956). З даних видно, як змінився розподіл пожертв через United24 з червня по серпень 2022 року.

Донори стали частіше обирати напрямок «Оборона та розмінування». Найкраще це помітно на прикладі Німеччини: на початку літа лише 25% мешканців країни переказували кошти на цей напрям. Наприкінці серпня показник виріс до 42%.

73% мешканців Франції, 75% мешканців Канади та 76% мешканців Великобританії донатять на «Оборону та розмінування». Три місяці тому цей показник становив 60% для кожної з цих країн. 70% найактивніших донорів United24 – американців – також обирають цей напрям. У порівнянні з 50% у червні.  

Допомога Україні. На який напрям найактивніше дають гроші іноземці фото 1

На медичну допомогу та відбудову України іноземні донори жертвували у приблизно рівній пропорції.

В Україні також збільшився обсяг пожертв на ЗСУ (74% проти 70%) і на медичну допомогу (22% проти 15%), а на відбудову зменшився з 15% до 4%.

За результатами було визначено топ-10 країн-донорів: США, Німеччина, Франція, Україна, Велика Британія, Канада, Австралія, Швеція, Швейцарія та Ірландія. 

Нагадаємо, у липні у швейцарському місті Лугано розпочнеться дводенна Конференція з питань відновлення України. Там було презентовано план відновлення та розвитку України.

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Теги: Австралія гроші Ірландія Канада Німеччина розмінування Україна Франція Швейцарія Швеція

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