Байден розповів, скільки триватиме допомога США Україні

Джо Байден вважає, що Україна перемагає у війні з РФ

Байден попередив, що шантаж Путіна не пройде

Підтримка України з боку США продовжуватиметься, поки в ній є потреба. Про це сказав президент США Джо Байден в інтерв'ю CBS.

Він зазначив, що український народ платить надзвичайно високу ціну, і «ми будемо з ними, допоки їм потрібна наша допомога».

«Ми в США в набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія. Але він (президент РФ Володимир Путін. – Ред.) намагався досягти цього (зламати волю Байдена допомагати Україні за допомогою енергетичного шантажу. – Ред.). Йому нічого не вдасться», – сказав президент США.

Байден також заявив, що розвиток ситуації в Україні показав, що «Росія не має такої компетенції і можливостей, як багато хто думав». І Україна зараз перемагає, однак збитки, яких завдає війна Україні «навряд чи можна вважати перемогою» Києва.

Нагадаємо, президент США Джо Байден днями застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування хімічної або ядерної зброї в Україні.

Минулого тижня Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на $600 мільйонів.

Також Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО.

Як раніше повідомлялося, США нададуть Україні додаткові боєприпаси для Himars, ракети Harm, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на $675 млн.

Зауважимо, що 15 вересня США запровадили санкції проти голови Чечні Рамзана Кадирова та його родини, а також низки громадян України, які активно співпрацюють із російськими окупантами. Загалом під нові санкції потрапили 22 особи і дві компанії.