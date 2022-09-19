Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден розповів, скільки триватиме допомога США Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Байден розповів, скільки триватиме допомога США Україні
Джо Байден вважає, що Україна перемагає у війні з РФ
фото з відкритих джерел

Байден попередив, що шантаж Путіна не пройде

Підтримка України з боку США продовжуватиметься, поки в ній є потреба. Про це сказав президент США Джо Байден в інтерв'ю CBS.

Він зазначив, що український народ платить надзвичайно високу ціну, і «ми будемо з ними, допоки їм потрібна наша допомога».

«Ми в США в набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія. Але він (президент РФ Володимир Путін. – Ред.) намагався досягти цього (зламати волю Байдена допомагати Україні за допомогою енергетичного шантажу. – Ред.). Йому нічого не вдасться», – сказав президент США.

Байден також заявив, що розвиток ситуації в Україні показав, що «Росія не має такої компетенції і можливостей, як багато хто думав». І Україна зараз перемагає, однак збитки, яких завдає війна Україні «навряд чи можна вважати перемогою» Києва.

Нагадаємо, президент США Джо Байден днями застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування хімічної або ядерної зброї в Україні.

Минулого тижня Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на $600 мільйонів.

Також Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО. 

Як раніше повідомлялося, США нададуть Україні додаткові боєприпаси для Himars, ракети Harm, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на $675 млн.

Зауважимо, що 15 вересня США запровадили санкції проти голови Чечні Рамзана Кадирова та його родини, а також низки громадян України, які активно співпрацюють із російськими окупантами. Загалом під нові санкції потрапили 22 особи і дві компанії.

Теги: війна президент путін росія санкції Україна США Джозеф Байден

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США масють намір захищати Тайвань у разі вторгнення КНР
Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю
Сьогодні, 04:23
США попередили Путіна: застосування ядерної та хімічної зброї будуть мати наслідки 
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
Вчора, 09:28
США виділити Україні новий пакет військової допомоги
Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги
16 вересня, 03:41

Політика

Байден розповів, скільки триватиме допомога США Україні
Байден розповів, скільки триватиме допомога США Україні
Відсьогодні росіянам заборонено в'їжджати до чотирьох країн ЄС
Відсьогодні росіянам заборонено в'їжджати до чотирьох країн ЄС
Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю
Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю
США не бачать ознак постачання зброї з Китаю до Росії
США не бачать ознак постачання зброї з Китаю до Росії
МЗС Румунії відреагувало на скандальні заяви ексміністра про поділ України
МЗС Румунії відреагувало на скандальні заяви ексміністра про поділ України
Пелосі у Єревані засудила дії Азербайджану
Пелосі у Єревані засудила дії Азербайджану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
69K
Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка
59K
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
39K
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
27K
Лукашенко із дровами став героєм пародії (відео)
23K
Тищенко «забув» про мерседес. Антикорупційне агентство назвало своїх «жертв» під час війни

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту