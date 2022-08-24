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Пентагон показав, як вантажать партію боєприпасів для України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Пентагон показав, як вантажать партію боєприпасів для України
У Пентагоні показали, як вантажать партію боєприпасів для України
фото: twitter.com/DeptofDefense

Фото зробили на об'єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст

Пентагон опублікував знімок процесу навантаження пакетів боєприпасів для України. Про це повідомляється в Twitter відомства.

Фото зробили на об'єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст.

«Робота триває. Це ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють над тим, щоб в українського народу була техніка, необхідна для захисту своєї країни», - написав міністр оборони Ллойд Остін.

Нагадаємо, США на День незалежності України оголосять про виділення рекордного пакета військової допомоги на 3 млрд доларів.

До цього президент США Джо Байден затвердив військову допомогу Україні на $775 млн, до якої увійдуть предмети оборонного призначення та послуги Пентагону, а також військова освіта та підготовка українських військових.

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