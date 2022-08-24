Пентагон показав, як вантажать партію боєприпасів для України
Фото зробили на об'єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст
Пентагон опублікував знімок процесу навантаження пакетів боєприпасів для України. Про це повідомляється в Twitter відомства.
Фото зробили на об'єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст.
«Робота триває. Це ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють над тим, щоб в українського народу була техніка, необхідна для захисту своєї країни», - написав міністр оборони Ллойд Остін.
Members of the 305th Aerial Port Squadron load munition packages bound for Ukraine 🇺🇦 at Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst. pic.twitter.com/FT3Zqun7ty— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 23, 2022
Нагадаємо, США на День незалежності України оголосять про виділення рекордного пакета військової допомоги на 3 млрд доларів.
До цього президент США Джо Байден затвердив військову допомогу Україні на $775 млн, до якої увійдуть предмети оборонного призначення та послуги Пентагону, а також військова освіта та підготовка українських військових.
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