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    Другий день обшуків. Білоруські силовики продовжують тиснути на журналістів

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    У рамках яких справ проводяться обшуки, поки що невідомо - Другий день обшуків. Білоруські силовики продовжують тиснути на журналістів
    У рамках яких справ проводяться обшуки, поки що невідомо
    Фото: spring96.org

    8 липня по всій Білорусі було затримано не менше 15 представників медіасфери і громадських активістів

    Білоруські силовики 9 липня продовжують проводити обшуки у незалежних журналістів. Про це повідомляє Naviny.by.

    Зазначається, що зараз обшуки проходять у журналістки порталу Onliner.by Анастасії Занько, брестського журналіста Максима Хлєбца й адміністратора порталу «Віртуальний Брест» Андрія Кухарчика. У рамках яких справ проводяться обшуки, поки що невідомо.

    За даними правозахисників, 8 липня по всій Білорусі було затримано не менше 15 представників медіасфери і громадських активістів. У більшості затриманих за місцем проживання пройшли обшуки.

    Обшуки проводилися у редакціях видань «Наша Ніва», «Брестська газета», Intex-press (Барановичі), «Медіа-Полісся» (Лунінець, Пінськ), orsha.eu (Орша).

    За даними правозахисників, слідчі дії із затриманими проводили співробітники міліції, Слідчого комітету та Комітету держбезпеки.

    Зазначимо, головному редактору опозиційного ЗМІ «Наша Ніва» Ягору Марциновичу розбили голову при затриманні.

    Нагадаємо, 8 липня головного редактора «Нашої Ніви» затримали на 72 години як підозрюваного за ч. 1 ст. 342 (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них). Андрій Динько, головний редактор журналу «Наша історія», Андрій Скурко, керівник відділу реклами та маркетингу, та Вольга Ракович, головний бухгалтер, також мають такий самий статус у СІЗО на Окрестіна.

    Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.

    Зазначимо, арештований Роман Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор.

    Теги: Білорусь обшук ЗМІ активісти КДБ поліція журналіст
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    Другий день обшуків. Білоруські силовики продовжують тиснути на журналістів