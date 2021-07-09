Другий день обшуків. Білоруські силовики продовжують тиснути на журналістів
8 липня по всій Білорусі було затримано не менше 15 представників медіасфери і громадських активістів
Білоруські силовики 9 липня продовжують проводити обшуки у незалежних журналістів. Про це повідомляє Naviny.by.
Зазначається, що зараз обшуки проходять у журналістки порталу Onliner.by Анастасії Занько, брестського журналіста Максима Хлєбца й адміністратора порталу «Віртуальний Брест» Андрія Кухарчика. У рамках яких справ проводяться обшуки, поки що невідомо.
За даними правозахисників, 8 липня по всій Білорусі було затримано не менше 15 представників медіасфери і громадських активістів. У більшості затриманих за місцем проживання пройшли обшуки.
Обшуки проводилися у редакціях видань «Наша Ніва», «Брестська газета», Intex-press (Барановичі), «Медіа-Полісся» (Лунінець, Пінськ), orsha.eu (Орша).
За даними правозахисників, слідчі дії із затриманими проводили співробітники міліції, Слідчого комітету та Комітету держбезпеки.
Зазначимо, головному редактору опозиційного ЗМІ «Наша Ніва» Ягору Марциновичу розбили голову при затриманні.
Нагадаємо, 8 липня головного редактора «Нашої Ніви» затримали на 72 години як підозрюваного за ч. 1 ст. 342 (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них). Андрій Динько, головний редактор журналу «Наша історія», Андрій Скурко, керівник відділу реклами та маркетингу, та Вольга Ракович, головний бухгалтер, також мають такий самий статус у СІЗО на Окрестіна.
Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.
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