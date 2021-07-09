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    Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор

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    &laquo;Гуляти в дворі і на галявині можна&raquo; - Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор
    «Гуляти в дворі і на галявині можна»
    Фото з відкритих джерел

    Білоруське законодавство забороняє особам, які перебувають під домашнім арештом, користуватися телефоном чи інтернетом, або ж виходити на вулицю

    Віднедавна журналіст Роман Протасевич, який був затриманий у Білорусі та перебуває під домашнім арештом, з’явився у соціальних мережах.

    У мережі Twitter Протасевич записав відеозвернення, де повідомив, що «повертається до життя в інтернеті», і обіцяє відповідати на повідомлення особисто і без нагляду.

    Віриться у правдивість доволі складно, адже всім зрозуміло, що за Романом стежать спецслужби.

    Білоруське законодавство забороняє особам, які перебувають під домашнім арештом, користуватися телефоном чи інтернетом, або ж виходити на вулицю. Відтак незрозуміло, хто насправді контролює новий обліковий запис Протасевича у мережі Twitter.

    «Приємно вражений кількістю ваших коментарів та запитань. Справжній шквал», написано на сторінці Протасевича.

    На його сторінці йдеться, що живе Роман не в Мінську, а в приватному будинку за містом.

    «Гуляти в дворі і на галявині можна», – написано в одному з дописів.

    Ймовірно, Протасевич написав, що йому дуже кортить прогулятися по барах. «Товариш майор живе поверхом нижче, у разі чого!», – «жартує» журналіст.

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    Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор
    Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор
    Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор
    Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор
    Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор

    На запитання одного з користувачів, як йому вдавалося залишатися в доброму гуморі, зазнаючи тортур, акаунт у Twitter під іменем Протасевича заперечив жорстоке поводження з боку влади під час його утримання під вартою.

    Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

    24 травня білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

    14 червня білоруський режим притягнув Протасевича на пресконференцію. Частина журналістів вийшла посеред заходу – на їхню думку, очевидно, що Роман Протасевич перебуває в залі «з примусу».

    Згодом Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких місяць тому затримали після примусової посадки літака в Мінську, перевели під домашній арешт.

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    Теги: Білорусь арешт Роман Протасевич
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    Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор