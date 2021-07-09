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    Білоруські силовики провели обшуки у «Нашій Ніві». Редактори видання у СІЗО

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    Головного редактора &laquo;Нашої Ніви&raquo; Ягора Марціновича затримали на 72 години і доставили до ізолятора на Окрестіна у Мінську - Білоруські силовики провели обшуки у «Нашій Ніві». Редактори видання у СІЗО

    Головного редактора «Нашої Ніви» Ягора Марціновича затримали на 72 години і доставили до ізолятора на Окрестіна у Мінську

    Фото: «Наша Ніва»

    Міністерство інформації Білорусі заблокувало доступ до сайту видання «Наша Ніва»

    Вранці 8 липня білоруські силовики прийшли до редакції видання «Наша Ніва» та до будинку працівників ЗМІ. Як пише «Народная воля +», обшук відбувся в редакції, бухгалтерії, а також у будинку редакторів Ягора Марциновича, Андрія Скурка та Андрія Динька, а також бухгалтера Вольги Ракович.

    Обшуки та допити працівників «Нашої Ниви» проводилися за ст. 342 КК (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них), ст. 293 КК (масові заворушення).

    Головний редактор «Нашої Ніви» Ягор Марцінович є підозрюваним за ч. 1 ст. 342 КК (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них). Його затримали на 72 години і доставили до ізолятора на Окрестіна у Мінську.

    Керівник відділу реклами та маркетингу Андрій Скурко також є підозрюваним за ч. 1 ст. 342 КК (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них). Його затримали на 72 години і доставили до СІЗО..

    ЗМІ зазначають, що Андрій Скурко страждає на діабет, інсулінозалежний, йому дозволили приймати ліки протягом трьох днів.

    Андрій Динько, головний редактор часопису «Наша історія» та дитячих журналів, є підозрюваним за ч. 1 ст. 342 КК (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них). Його затримали на 72 години.

    Головний бухгалтер «Нашої Ніви» Вольга Ракович є підозрюваною за ч. 1 ст. 342 КК (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них). Її затримали на 72 години.

    Згодом міністерство інформації Білорусі опублікувало коментар на заблокованому вебсайті «Нашої Ніви»: «На підставі повідомлення Генеральної прокуратури у зв'язку з розміщенням інформації, розповсюдження якої заборонено пунктом 1 статті 38 Закону Республіки Білорусь «Про засоби масової інформації», Міністерство інформації прийняло рішення: обмежити доступ до nn.bu».

    Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.

    Зазначимо, арештований Роман Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор.

    Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора взявся за Лукашенка через співпрацю з терористами «ЛНР».

    Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.

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    Теги: Білорусь обшук ЗМІ СІЗО арешт КДБ журналіст
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    Білоруські силовики провели обшуки у «Нашій Ніві». Редактори видання у СІЗО