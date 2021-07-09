КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів»

Силовики встановили особи учасників чатів у Telegram і проводять обшуки і затримання

Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram

У Білорусі проходить операція «із зачистки від радикально налаштованих осіб». Про це пише DW із посиланням на заступника начальника слідчого управління КДБ Костянтина Бичека.

За його словами, силовики встановили особи учасників чатів у Telegram і проводять обшуки і затримання, щоб перевірити причетність кожного з них до якихось злочинів.

ЗМІ уточнюють, що мова йде про спільноти і чати, де нібито проводили «вербування і підбір потенційних молодчиків для нових масових заворушень і навіть актів тероризму».

За даними каналу «Білорусь 1», увагу влади привернули канали «Загони цивільної самооборони Білорусі» та «Буслы ляцяць» ( «Лелеки летять»).

Зазначимо, арештований Роман Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор.

Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора взявся за Лукашенка через співпрацю з терористами «ЛНР».

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.