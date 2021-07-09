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    Нова жертва режиму Лукашенка. Головному редактору опозиційного ЗМІ розбили голову при затриманні

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    Головний редактор білоруського опозиційного видання &laquo;Наша Ніва&raquo; Ягор Марцинович з 8 липня перебуває в мінському СІЗО - Нова жертва режиму Лукашенка. Головному редактору опозиційного ЗМІ розбили голову при затриманні
    Головний редактор білоруського опозиційного видання «Наша Ніва» Ягор Марцинович з 8 липня перебуває в мінському СІЗО
    Фото: svaboda.org

    До головного редактора видання «Наша Ніва» у СІЗО викликали швидку допомогу

    Під час затримання головного редактора білоруського опозиційного видання «Наша Ніва» Ягора Марциновича побили, внаслідок чого він отримав травму голови. Про це 9 липня ЗМІ повідомляє у Telegram.

    «Після обшуків у кабінеті та будинку Ягора доставили до Слідчого комітету для допиту, де йому викликали швидку допомогу. Як повідомляє пресслужба Слідкому, Мартиновичу надана медична допомога. Цю ніч Ягор провів у слідчому ізоляторі на Окрестіна. Каже, почувається краще», – пише «Наша Ніва».

    Також зазначається, що сьогодні вранці Марциновича вперше нагодували, хоча затримали його вчора близько 10 ранку.

    «Йому та іншим ув'язненим у камері не дали ні матраців, ні ліжок», – додає видання.

    Нагадаємо, головного редактора «Нашої Ніви» затримали на 72 години як підозрюваного за ч. 1 ст. 342 (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них). Андрій Динько, головний редактор журналу «Наша історія», Андрій Скурко, керівник відділу реклами та маркетингу, та Вольга Ракович, головний бухгалтер, також мають такий самий статус у СІЗО на Окрестіна.

    Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.

    Зазначимо, арештований Роман Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор.

    Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора взявся за Лукашенка через співпрацю з терористами «ЛНР».

    Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.

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    Теги: Білорусь ЗМІ СІЗО арешт журналіст
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    Нова жертва режиму Лукашенка. Головному редактору опозиційного ЗМІ розбили голову при затриманні