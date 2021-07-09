Нова жертва режиму Лукашенка. Головному редактору опозиційного ЗМІ розбили голову при затриманні

До головного редактора видання «Наша Ніва» у СІЗО викликали швидку допомогу

Під час затримання головного редактора білоруського опозиційного видання «Наша Ніва» Ягора Марциновича побили, внаслідок чого він отримав травму голови. Про це 9 липня ЗМІ повідомляє у Telegram.

«Після обшуків у кабінеті та будинку Ягора доставили до Слідчого комітету для допиту, де йому викликали швидку допомогу. Як повідомляє пресслужба Слідкому, Мартиновичу надана медична допомога. Цю ніч Ягор провів у слідчому ізоляторі на Окрестіна. Каже, почувається краще», – пише «Наша Ніва».

Також зазначається, що сьогодні вранці Марциновича вперше нагодували, хоча затримали його вчора близько 10 ранку.

«Йому та іншим ув'язненим у камері не дали ні матраців, ні ліжок», – додає видання.

Нагадаємо, головного редактора «Нашої Ніви» затримали на 72 години як підозрюваного за ч. 1 ст. 342 (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них). Андрій Динько, головний редактор журналу «Наша історія», Андрій Скурко, керівник відділу реклами та маркетингу, та Вольга Ракович, головний бухгалтер, також мають такий самий статус у СІЗО на Окрестіна.

Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.

Зазначимо, арештований Роман Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор.

Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора взявся за Лукашенка через співпрацю з терористами «ЛНР».

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.