Нова жертва режиму Лукашенка. Головному редактору опозиційного ЗМІ розбили голову при затриманні
До головного редактора видання «Наша Ніва» у СІЗО викликали швидку допомогу
Під час затримання головного редактора білоруського опозиційного видання «Наша Ніва» Ягора Марциновича побили, внаслідок чого він отримав травму голови. Про це 9 липня ЗМІ повідомляє у Telegram.
«Після обшуків у кабінеті та будинку Ягора доставили до Слідчого комітету для допиту, де йому викликали швидку допомогу. Як повідомляє пресслужба Слідкому, Мартиновичу надана медична допомога. Цю ніч Ягор провів у слідчому ізоляторі на Окрестіна. Каже, почувається краще», – пише «Наша Ніва».
Також зазначається, що сьогодні вранці Марциновича вперше нагодували, хоча затримали його вчора близько 10 ранку.
«Йому та іншим ув'язненим у камері не дали ні матраців, ні ліжок», – додає видання.
Нагадаємо, головного редактора «Нашої Ніви» затримали на 72 години як підозрюваного за ч. 1 ст. 342 (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них). Андрій Динько, головний редактор журналу «Наша історія», Андрій Скурко, керівник відділу реклами та маркетингу, та Вольга Ракович, головний бухгалтер, також мають такий самий статус у СІЗО на Окрестіна.
Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.
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Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора взявся за Лукашенка через співпрацю з терористами «ЛНР».
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