Урядова газета за три місяці отримала 1,4 млн збитків

На чистий фінансовий результат першого кварталу 2021 року вплинуло зменшення чистого доходу від передплати на газету

За перший квартал 2021 року державне підприємство «Урядовий кур’єр», підпорядковане Кабінету міністрів України, відзвітувало про чисті збитки на суму 1,4 млн грн.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державного підприємства за 3 місяці 2021 року, повідомляє «Марлін».

Як відомо, «Урядовий кур’єр» висвітлює діяльність президента України, Кабінету міністрів України, центральних та місцевих органів державної влади, актуальних проблем державотворення і життя суспільства.

Згідно звіту підприємства, на чистий фінансовий результат першого кварталу 2021 року вплинуло зменшення чистого доходу від передплати на газету.

За аналогічний період минулого року редакція газети «Урядовий кур’єр» отримала чисті збитки на суму 249 тис. грн.

Загальні витрати підприємства на оплату праці у першому кварталі 2021 року становлять 2,2 млн грн. Показник було зменшено від запланованого на 573 тис грн у зв’язку з тим, що працівники редакції працювали на умовах неповного робочого дня. На підприємстві працює 63 особи.

Нагадаємо, збитки компаній Мінфіну перетнули позначку у сім мільярдів. Найбільше грошей втрачає «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що підприємства Мінекономіки отримали 5,8 млрд збитків за минулий рік.

Крім того стало відомо, що борги держпідприємства «Енергоринок» наближаються до 30 мільярдів.