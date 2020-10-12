Кім Чен Ин вибачився перед народом та розплакався



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Глава Північної Кореї виступав на військовому параді і заявив, що не зміг у повній мірі «виправдати покладені на нього надії»

Експерти кажуть, що прояви емоцій лідера КНДР було направлено на те, щоб показати, що він є «жалісливим і глобальним лідером»

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин виступив на параді військової техніки, де вибачився перед громадянами і розплакався.

Про це повідомляє The Korea Times у понеділок, 12 жовтня.

Зокрема, Кім Чен Ин заявив, що «незважаючи на високу довіру північнокорейського народу», він не зміг у повній мірі «виправдати покладені на нього надії».

«Хоча на мене була покладена важлива відповідальність очолити цю країну, відстоюючи справу великих товаришів Кім Ір Сена і Кім Чен Іра, моїх зусиль і щирості було недостатньо, щоб позбавити наших громадян від труднощів у їх житті. Мені дуже шкода», – сказав глава Північної Кореї.

Потім Кім Чен Ин зняв окуляри і протер очі.

Експерти кажуть, що прояви емоцій лідера КНДР було направлено на те, щоб показати, що він є «жалісливим і глобальним лідером». Це підтверджується повідомленнями в держЗМІ, які пишуть, що Кім Чен Ин «втішив весь світ, що страждає від Сovid-19».

Раніше повідомлялося, що Північна Корея на параді в Пхеньяні, який був присвячений 75-й річниці заснування Трудової партії, показала нову балістичну ракету.