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    У світі

    Кім Чен Ин вибачився перед народом та розплакався

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    <p>Глава Північної Кореї виступав на військовому параді і заявив, що не зміг у повній мірі &laquo;виправдати покладені на нього надії&raquo;</p> - Кім Чен Ин вибачився перед народом та розплакався

    Глава Північної Кореї виступав на військовому параді і заявив, що не зміг у повній мірі «виправдати покладені на нього надії»

    Експерти кажуть, що прояви емоцій лідера КНДР було направлено на те, щоб показати, що він є «жалісливим і глобальним лідером»

    Глава Північної Кореї Кім Чен Ин виступив на параді військової техніки, де вибачився перед громадянами і розплакався.

    Про це повідомляє The Korea Times у понеділок, 12 жовтня.

    Зокрема, Кім Чен Ин заявив, що «незважаючи на високу довіру північнокорейського народу», він не зміг у повній мірі «виправдати покладені на нього надії».

    «Хоча на мене була покладена важлива відповідальність очолити цю країну, відстоюючи справу великих товаришів Кім Ір Сена і Кім Чен Іра, моїх зусиль і щирості було недостатньо, щоб позбавити наших громадян від труднощів у їх житті. Мені дуже шкода», – сказав глава Північної Кореї.

    Потім Кім Чен Ин зняв окуляри і протер очі.

    Експерти кажуть, що прояви емоцій лідера КНДР було направлено на те, щоб показати, що він є «жалісливим і глобальним лідером». Це підтверджується повідомленнями в держЗМІ, які пишуть, що Кім Чен Ин «втішив весь світ, що страждає від Сovid-19».

    Раніше повідомлялося, що Північна Корея на параді в Пхеньяні, який був присвячений 75-й річниці заснування Трудової партії, показала нову балістичну ракету.

    політика Північна Корея Кім Чен Ин
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