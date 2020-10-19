Дружина Макрона пішла на самоізоляцію після контакту з хворим на Covid-19



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Бріджит Макрон проведе у самоізоляції тиждень

Макрон 15 жовтня контактувала з людиною, у якої виявили Covid-19 у понеділок

Перша леді Франції Бріджит Макрон самоізолюється на тиждень після контакту з хворим на Covid-19.

Про це повідомили у офісі президента Франції Емманюеля Макрона.

Зазначається, що Макрон 15 жовтня контактувала з людиною, у якої виявили Covid-19 у понеділок.

У офісі наголосили, що у дружини президента відсутні симптоми захворювання.

Раніше Макрон повідомив, що комендантська година вступить в силу з суботи і триватиме не менше чотирьох тижнів. Також в країні оголошено надзвичайний стан.

Президент Макрон сказав, що ця хвиля коронавірусу відрізнялася від весняного спалаху, тому що вірус поширився по всій Франції.

Комендантська година діятиме в Парижі та його передмістях, а також в Марселі, Ліоні, Ліллі, Екс-ан-Провансі, Руані, Тулузі, Греноблі і Монпельє.

Спочатку він буде застосовуватися протягом чотирьох тижнів, але уряд Макрона буде прагнути продовжити його до шести.

Нагадаємо, цього місяця у Франції встановлено новий добовий рекорд з приросту нових випадків зараження коронавірусом – 20,3 тис. випадків.

Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.