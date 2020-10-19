Дружина Макрона пішла на самоізоляцію після контакту з хворим на Covid-19
Макрон 15 жовтня контактувала з людиною, у якої виявили Covid-19 у понеділок
Перша леді Франції Бріджит Макрон самоізолюється на тиждень після контакту з хворим на Covid-19.
Про це повідомили у офісі президента Франції Емманюеля Макрона.
Зазначається, що Макрон 15 жовтня контактувала з людиною, у якої виявили Covid-19 у понеділок.
У офісі наголосили, що у дружини президента відсутні симптоми захворювання.
Раніше Макрон повідомив, що комендантська година вступить в силу з суботи і триватиме не менше чотирьох тижнів. Також в країні оголошено надзвичайний стан.
Президент Макрон сказав, що ця хвиля коронавірусу відрізнялася від весняного спалаху, тому що вірус поширився по всій Франції.
Комендантська година діятиме в Парижі та його передмістях, а також в Марселі, Ліоні, Ліллі, Екс-ан-Провансі, Руані, Тулузі, Греноблі і Монпельє.
Спочатку він буде застосовуватися протягом чотирьох тижнів, але уряд Макрона буде прагнути продовжити його до шести.
Нагадаємо, цього місяця у Франції встановлено новий добовий рекорд з приросту нових випадків зараження коронавірусом – 20,3 тис. випадків.
Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.