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    У світі

    Дружина Макрона пішла на самоізоляцію після контакту з хворим на Covid-19

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    Бріджит Макрон проведе у самоізоляції тиждень - Дружина Макрона пішла на самоізоляцію після контакту з хворим на Covid-19
    Бріджит Макрон проведе у самоізоляції тиждень

    Макрон 15 жовтня контактувала з людиною, у якої виявили Covid-19 у понеділок

    Перша леді Франції Бріджит Макрон самоізолюється на тиждень після контакту з хворим на Covid-19.

    Про це повідомили у офісі президента Франції Емманюеля Макрона.

    Зазначається, що Макрон 15 жовтня контактувала з людиною, у якої виявили Covid-19 у понеділок.

    У офісі наголосили, що у дружини президента відсутні симптоми захворювання.

    Раніше Макрон повідомив, що комендантська година вступить в силу з суботи і триватиме не менше чотирьох тижнів. Також в країні оголошено надзвичайний стан.

    Президент Макрон сказав, що ця хвиля коронавірусу відрізнялася від весняного спалаху, тому що вірус поширився по всій Франції.

    Комендантська година діятиме в Парижі та його передмістях, а також в Марселі, Ліоні, Ліллі, Екс-ан-Провансі, Руані, Тулузі, Греноблі і Монпельє.

    Спочатку він буде застосовуватися протягом чотирьох тижнів, але уряд Макрона буде прагнути продовжити його до шести.

    Нагадаємо, цього місяця у Франції встановлено новий добовий рекорд з приросту нових випадків зараження коронавірусом – 20,3 тис. випадків.

    Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

    Франція надзвичайний стан Еммануель Макрон президент перша леді вірус комендантська година
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